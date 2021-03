Día mundial del teatro: hasta que el telón aguante

Este jueves, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciaba un centro específico para la vacunación de los trabajadores de Broadway, También para los de off Broadway, el sector del teatro independiente. “Es hora levantar el telón y traer de vuelta a Broadway”, declaró. El centro mundial del teatro lleva cerrado desde el 12 de marzo de 2020. El objetivo es reabrir en otoño.

El COVID-19 no ha dado un respiro a las artes escénicas. Es una tragedia griega solo equiparable a la de los conciertos de música. En Broadway no solo se trata de seguridad: con reducciones de aforo no es posible mantener gastos y pagar salarios. En la hipótesis (imposible) de que mo hubiese restricciones, faltarían igualmente los turistas. El telón de Nueva York necesita la antigua normalidad.

En todo el mundo el esquema se asemeja: el sector salió ya tocado de la crisis de 2008 y sus perspectivas, previas a la pandemia, no eran buenas. En Estados Unidos, aproximadamente 2,7 millones de trabajadores del teatro han perdido su empleo, "además, los colegios, universidades, organizaciones y compañías del teatro de todo el país han suspendido sus producciones, ensayos, lecturas, talleres, etc", explicó la presidenta del American Theater Wing, Heather Hitchens.

En México el 39 % de los 900 recintos teatrales independientes está en riesgo de desaparecer y se registran pérdidas millonarias. En Italia, donde los teatros han permanecido cerrados y solo han subido el telón entre junio y octubre, la pandemia los ha golpeado duramente. En 2020 se ingresaron 55 millones de euros un 72 % menos que el año anterior. Francia y Reino Unido regitran cifras similares.

11.50 min 24 horas - El teatro en tiempos de pandemia - Escuchar ahora