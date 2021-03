El cabeza de lista del PSOE en las elecciones autonómicas madrileñas, Ángel Gabilondo, se ha comprometido este jueves a garantizar por ley que la vivienda pública en la Comunidad de Madrid se dedique a vivienda social "cien por cien" y prohibir que se venda a fondos buitre o de inversión.

"Entre las primeras medidas, estará que por ley los ayuntamientos no puedan vender vivienda pública a fondos de inversión, fondos buitre los llaman algunos, y que toda la vivienda pública se destine a vivienda social a 100% de modo estable", ha declarado Gabilondo en el programa de La 1 de TVE "Las cosas claras".

" No me hace la lista nadie, ni creo que la deba hacer yo solo ", ha explicado. "Otra cosa es que el partido, cuando se hacen unas listas, necesita o busca todo su espacio. Hago valer que es un equipo de personas en las que confío. Pero es la lista del PSOE, no es que voy a hacer mi lista. Otra cosa es el gobierno, que será el del presidente".

"No me hace la lista nadie"

"La vida política de Cantó ha sido una sucesión de vericuetos"

El candidato socialista se ha referido también al posible fichaje del exdiputado valenciano de Cs, Toni Cantó, por el PP para formar parte de su lista en Madrid.

"Suelo respetar los itinerarios personales cada uno que llevan vericuetos para acabar en no sé donde - ha afirmado - Veo muy mal el transfuguismo o movimientos que responden a intereses concretos. Todos tenemos incoherencias, pero hay que procurar un trazado de vida, unas convicciones mantenidas. Espero que esto es lo que hace Cantó. Me parece que se muestra en este momento que políticamente su vida ha sido una sucesión de vericuetos".

Gabilondo ha pedido también a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que no "insulte a nadie" y que no le llame mentiroso cuando promete que no tocará la fiscalidad. "No voy a insultar, le pido a Ayuso que no insulte a nadie, no solo a mí. Cuando digo no tocar impuestos o fiscalidad, me refiero a una situación de excepcionalidad. Tenemos solo dos años, es una situación de emergencia, extraordinaria, y en Madrid hay recursos".

"España y la UE tiene que hacer debate fiscalidad moderna, pero para dos años de gobierno no vamos a tocar la fiscalidad, no porque pensemos es impecable, sino porque abrir ese proceso no nos dejaría abordar la emergencia social: pandemia, vacunación, recuperación, justicia y respuesta social", ha añadido.