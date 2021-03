Los hospitales Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y el Hospital Clínic de Barcelona han logrado un hito para la medicina española tras lograr el primer trasplante cruzado de riñón pediátrico realizado en nuestro país entre personas que no comparten el mismo grupo sanguíneo.

Así lo han explicado este miércoles los directores médicos de ambos hospitales, Miquel Pons y Antoni Castells, respectivamente, junto a miembros del equipo de nefrólogos y cirujanos que han participado en el proceso.

Una compleja intervención cuyo principal escollo fue no solo la edad de la niña (8 años) o la incompatibilidad sanguínea, sino también lograr una correcta supresión del sistema inmunitario para evitar rechazos y que el volumen del órgano recibido no pusiera en riesgo la operación.

Trasplante cruzado: la esperanza de una nueva vida

Diagnosticada de un síndrome nefrótico de origen genético desde los 20 meses, Candela (8 años) ya recibió en 2016 un trasplante de riñón que no pudo resolver el problema y tuvo que serle extraído 24 horas después. Esta situación le ha hecho depender de diálisis durante los últimos cuatro años.

"Con la pérdida del primer trasplante generó anticuerpos para casi el 100 % de la población. Esperábamos un riñón, pero estadísticamente sabíamos que, salvo un milagro, no nos llegaría, por la gran cantidad de anticuerpos que hizo", ha explicado la nefróloga del Hospital Sant Joan de Déu, Yolanda Calzada.

“Esperábamos un riñón, pero estadísticamente sabíamos que, salvo un milagro, no nos llegaría“

A esta dificultad se le añadió la imposibilidad de que fuera alguno de sus familiares el potencial donante de un riñón que pudiera mejorar la calidad de vida de la niña. Un contratiempo que sirvió para que Candela fuera incluida en el Programa de Trasplante Renal Cruzado de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), algo que amplió notablemente las posibilidades de conseguir el órgano adecuado habilitando la opción de realizar un intercambio entre parejas que sí eran compatibles entre sí de manera cruzada.

De este modo y después de años de búsqueda, finalmente dieron con el riñón de un paciente concordante de Sevilla que, aún siendo de un grupo sanguíneo distinto, sí que lo era inmunológicamente. Un sistema "que ha salvado muchas vidas", ha asegurado el responsable del Programa de Trasplante Renal Cruzado del

Hospital Clínic, Ignacio Revuelta.

“Candela ha recibido un trasplante de riñón rompiendo barreras de compatibilidad inmunológica y de grupo sanguíneo, con un protocolo diseñado individualmente para ella.



"Cuando surgió la oportunidad nos tiramos de cabeza a ella. No tuvimos ni que pensar. Se supone que la donación en vivo debe ser un proceso meditado, y así fue, pero como padre no tienes ninguna duda, te lanzas de cabeza. Es la decisión más fácil que he tomado en mi vida", subraya Ángel, el padre de Candela y parte de este proceso de donación.