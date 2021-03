Coronavirus

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha asegurado este martes que está analizando uno por uno los casos reportados de tromboembolismo, para determinar si “son una coincidencia o un efecto secundario extraño” de la vacuna de AstraZeneca, aunque ha reiterado que sigue “firmemente convencida” de que sus beneficios contra la COVID-19 superan a sus riesgos, y que hasta ahora no ha detectado ningún vínculo causal entre el fármaco y los trastornos sanguíneos.





En una rueda de prensa por videoconferencia desde Ámsterdam, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, ha asegurado que los científicos europeos se toman “muy en serio la seguridad” de la vacuna, al mismo tiempo que ha recordado que durante los ensayos clínicos llevados a cabo por la farmacéutica, no fueron detectados casos de tromboembolismo posteriores a la vacunación.



La agencia reguladora europea ha ratificado hasta tres veces que recomienda seguir administrando con normalidad el preparado de AstraZeneca, aunque ha anunciado que el próximo jueves mantendrá una reunión extraordinaria para abordar este asunto, y ofrecerá un informe más exhaustivo, con el análisis "caso por caso" de los episodios detectados entre los aproximadamente seis millones de vacunados en la Unión Europea y los once millones en Reino Unido.

¿Por qué se ha suspendido temporalmente la vacunación con AstraZeneca? ¿Qué pasa si ya he recibido una dosis?





Hasta el momento, la EMA ha llevado a cabo una revisión preliminar de los datos, en la que ha observado que el total de casos registrados de trombos en ciudadanos europeos de características similares, aunque sin vacunar, es muy parecido. Su conclusión preliminar es que, si las decenas de europeos vacunados con AstraZeneca que han sufrido estos problemas de coagulación no hubieran recibido el fármaco, se habría registrado un número muy aproximado de casos, por lo que recomienda que no se interrumpa la vacunación.

Sin vínculos causales, de momento

La agencia no ha querido este martes “especular sobre lo que podrían ser las conclusiones de la investigación” de los casos de tromboembolismo reportados tras la vacunación con AstraZeneca, y ha defendido que, a la espera de “una evaluación científica” completa, “no se ven vínculos” causales de momento.



Emer Cooke ha reconocido que hay “preocupación sobre que haya un efecto en la confianza en las vacunas” después de la suspensión del uso de AstraZeneca por varios países europeos como precaución a la espera de los resultados de la investigación.

En todo caso, Cooke asegura que, si los expertos creen “que hay un problema que no pueda resolverse”, no dudarán en “tomar los pasos necesarios”.