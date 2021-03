COVID-19 en España, hoy | 16 de marzo: Sanidad notifica 4.962 contagios y 141 muertes

La OMS se reunirá este martes para analizar "más a fondo" la seguridad de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, después de que varios países, entre ellos España, hayan anunciado que suspenden temporalmente su uso tras los casos de trombosis en población vacunada con este fármaco.

“"WHO’s Advisory Committee on Vaccine Safety has been reviewing the available data, is in close contact with the @EMA_News and will meet tomorrow.But the greatest threat that most countries face now is lack of access to #COVID19 vaccines"-@DrTedros“