España, Francia, Italia y Alemania se suman a los países que suspenden la vacuna de AstraZeneca de forma preventiva

España, Francia, Italia y Alemania dejarán de administrar temporalmente la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, según ha confirmado las autoridades sanitarias de estos países.



En España, el Ministerio de Sanidad ha decidido este lunes suspender temporalmente la vacunación con este fármaco. La medida se ha adoptado después de que la ministra Carolina Darias se reuniese de urgencia con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según han confirmado a RTVE fuentes presentes en el encuentro. Hasta ahora, varias comunidades autónomas ya habían apartado los lotes investigados de la vacuna.





El jefe de la unidad de amenazas biológicas a la salud y vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, ha reiterado este lunes que el organismo regulador sigue considerando que el beneficio de vacunarse con la fórmula de AstraZeneca sigue siendo superior a sus riesgos. La EMA ha anunciado además que el próximo jueves mantendrá una reunión extraordinaria para abordar este asunto.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que se reunirá este martes para estudiarlo, según ha adelantado su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ambos organismos, tanto la EMA como la OMS, ya emitieron la semana pasada un juicio favorable a continuar administrando este preparado.

Reino Unido defiende la seguridad de la vacuna

En esta misma línea, la agencia británica reguladora del medicamento (MHRA, en inglés) ha señalado este lunes que las pruebas existentes no apuntan a que la vacuna de AstraZeneca cause coágulos sanguíneos en sus receptores, algo que también ha defendido la farmacéutica anglo-sueca en un comunicado.



"Estamos examinando de cerca los informes, pero teniendo en cuenta el gran número de dosis administradas y la frecuencia con que pueden ocurrir los coágulos sanguíneos de forma natural, las pruebas disponibles no indican que la vacuna sea la causa", destaca el responsable de seguridad de las vacunas en la MHRA, Phil Bryan.



"Una cuidadosa revisión de todos los datos disponibles de más de 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea y el Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca para la COVID-19 no ha mostrado ninguna prueba de un mayor riesgo de embolia pulmonar, de trombosis venosa profunda o de trombocitopenia en ningún grupo de edad, género, lote o en un país particular", ha dicho.