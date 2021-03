Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos ha urgido este sábado a Bolivia a "defender" los derechos civiles interamericanos, aunque no ha mencionado la detención de Jeanine Áñez.

"Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana", ha manifestado en Twitter Julie Chung, encargada de Latinoamérica en el Departamento de Estado.

“(2/2) We urge our friends and neighbors in Bolivia to uphold all civil rights & due process guarantees of the American Convention on Human Rights and the principles of the Inter-American Democratic Charter.“