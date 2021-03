El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea (Cs), han escenificado este jueves la "unión" y la "cohesión" de su Gobierno de coalición en la región, tras la moción de censura presentada por el PSOE un día antes.

"Hay un Gobierno de coalición estable, que no es el Gobierno del Partido Popular, no es el Gobierno de Ciudadanos. Es el Gobierno de Castilla y León", ha asegurado Igea durante una rueda de prensa ofrecida junto a Mañueco, quien también ha recalcado que "la estabilidad y la cohesión" están "garantizadas" hasta el final de la legislatura.

El presidente del Ejecutivo regional ha querido trasladar así "un mensaje de serenidad" a los ciudadanos de esa comunidad y ha incidido en que los dos partidos "trabajan en la mejor de las sintonías" y con la gestión de la pandemia como prioridad.

Igea: "Vamos a cumplir nuestra palabra"

El movimiento de los socialistas llegó en una jornada de auténtico terremoto político que comenzó con el anuncio de la moción de censura presentada por PSOE y Cs en Murcia, en contra del presidente 'popular' Fernando López Miras, lo que llevó a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantara las elecciones en esta última región.

El texto registrado por el PSOE en las Cortes proponía como candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, y argumentaba la decisión con la "necesidad de cambio" frente a las "múltiples causas de corrupción" y la "absoluta pasividad" demostrada durante la gestión de la pandemia. Tudanca admitió, sin embargo, que la moción se "precipitó" ante la posibilidad de que pudiera producirse un adelanto electoral, como ocurrió en Madrid.

04.23 min 24 horas - Tudanca: "En Castilla y León el cambio es tan necesario o más que en Murcia" - Escuchar ahora

Dado que el PSOE necesita apoyos para que la moción prospere, el secretario de organización autonómico apeló al voto de los procuradores naranjas que no estuvieran de acuerdo con la gestión de Igea y se mostró convencido de que podía lograr la suma.

"Tengo la absoluta confianza en que la gente que se presentó con nosotros lo hizo para cambiar las cosas, llegar a acuerdos y hacer políticas. No hay ninguna razón, y quien piense eso de nuestros procuradores no les conoce, no hay nadie entre ellos dispuesto a cambiar de voto por una dádiva o una prestación. Son gente honrada, decente, comprometida, son lo mejor de nuestro partido, el alma de nuestro partido. Estoy absolutamente convencido de que Tudanca va a tener que dar muchas explicaciones cuando vean que sus afirmaciones carecen de rigor", ha dicho Igea.

En este sentido, ha dejado claro que en política uno no se define por "con quién pacta" sino "por lo que pacta" y asegura que su formación siempre "hacer honor" a sus compromisos cuando estos se cumplen, como está ocurriendo "a la perfección", dice, en Castilla y León: "Vamos a cumplir con nuestra palabra".