A Consellería de Sanidade ensaia un sistema de vacinación masiva e prepara un alivio das restricións na hostalaría

Se vostede naceu entre o 11 de marzo do 65 e o 31 de decembro do 71 e vive en algunha das localidades pertencentes á área sanitaria de Santiago é posible que recibira, nas últimas horas, un SMS citándoo para que acuda mañá pola tarde á Cidade da Cultura, para que lle poñan a vacina contra a Covid. Alí van administrar as primeiras mil doses aos que teñen entre 50 e 55 anos.

Aumentan moito as posibilidades de que teña recibido a mensaxe se o seu primeiro apelido comeza por "h" ou algunha das letras que lle seguen. É por ese punto por onde empezan todas as citacións que están realizar as autoridades sanitarias galegas para inmunizarse nesta pandemia.

Se xa ten a mensaxe no seu teléfono, agora deberá recibir aínda unha chamada, que deberá responder, pese a que é unha máquina quen lla fai, para poder acudir, mañá pola tarde á vacinación masiva que vai ensaiar a Consellería de Sanidade.

As vacinacións masivas, en grandes recintos As autoridades sanitarias da Xunta queren comprobar se a máquina que fai as chamadas e todo o sistema de aviso serve para aplicar o procedemento de vacinación masiva que tratan de por en marcha, por se a chegada de vacinas se intensifica, tal como agardan e como lles dixeron no Ministerio que pode suceder. Se funciona, o sábado aplicarase en recintos similares en todas as cidades galegas, para librar aos hospitais do impacto dun proceso que implica o movemento de cantidades importantes de persoas.