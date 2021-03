Principio de acuerdo entre PP y VOX para aprobar los presupuestos, condicionado por el pin parental

Principio de acuerdo que permitirá al Gobierno regional aprobar los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021. PP, Ciudadanos y Vox están en vías de reeditar el pacto del año pasado que permitió a la coalición de Gobierno sacar adelante las cuentas públicas de 2020. Los de Santiago Abascal han anunciado hoy un preacuerdo con el PP en ese sentido, que incluirá entre otras cosas el denominado pin parental

El presidente regional, Fernando López Miras, también mira el ejemplo andaluz y reconoce las negociaciones con VOX. Pero pone el acento en que "lo importante es sacar unos presupuestos de recuperación economica y de rescate para todos". En su cuenta oficial de Twitter, VOX sí habla de que el pin parental está incluido en el pacto, "con el propósito de impedir que los escolares puedan asistir a ninguna charla programada dentro del horario lectivo sin permiso expreso de los padres"

Ciudadanos no se opone a las demandas de VOX

Ciudadanos, socio de gobierno, no ve un escollo en las exigencias de VOX para sacar adelante los presupuestos. La coordinadora regional, Ana Martínez Vidal, pone el ejemplo de Andalucía, donde las mismas formaciones han sellado un acuerdo en el que explícitamente no se habla del pin parental. Asegura que "el pin parental ni siquiera se ha considerado imprescindible en la negociación de los presupuestos de Andalucía, por lo que entendemos que en la Región de Murcia no debe suponer ningún problema". De lo que sí se habla en el pacto andaluz es de un sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad y sin imposiciones

A parte del punto sobre la necesidad de la aprobación de los padres en temas educativos, el acuerdo entre el PP y VOX también incluye un programa de cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia, medidas de apoyo a las mujeres embarazadas con problemas, para que no tengan que abortar; y planes de rescate para el turismo, hostelería, empresas de ocio y feriantes