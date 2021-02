El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno regional de PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el llamado 'pin parental'.

"No cuenten con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos, lo cual no solo es un derecho de los progenitores, es ante todo su obligación", ha espetado Hernández durante la sesión de control parlamentario.

El llamado 'pin parental' fue una de las condiciones de Vox para dar apoyo externo al gobierno regional a los Presupuestos y el PP se comprometió por escrito a implementarlo hace un año. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.

El portavoz de Vox ha recordado que, después del último pleno, suscribió un documento con el consejero de Educación, Javier Imbroda, para "impulsar en este periodo de sesiones los cambios normativos para informar a los padres y proteger su derecho a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias".

"No sé qué es lo que no le gusta de esto a Imbroda", ha criticado, para añadir que "estando aún fresca la tinta de la firma, el consejero y otros miembros de Ciudadanos se han permitido anunciar que iban a incumplir el acuerdo firmado, lo que no es otra cosa que un quebrantamiento de la confianza".

Ha asegurado que han obrado en todo momento con "lealtad" y que la Junta ha respondido "faltando al respeto", ante lo que ha pedido "una reflexión".