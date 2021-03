Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han avalado que las personas ya vacunadas contra el coronavirus puedan reunirse en espacios privados interiores sin necesidad de llevar mascarillas ni guardar la distancia de seguridad. No obstante, aun estando inmunizados, deberán seguir usando tapabocas en espacios públicos, así como cumplir con el resto de medidas de prevención.

Lo ha confirmado la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, quien también ha señalado en una rueda de prensa que las personas vacunadas pueden reunirse con otro grupo de personas, convivientes entre sí, que no estén inmunizadas, siempre que no cuenten con factores de riesgo ante la COVID-19. Así, "si los abuelos se han vacunado, pueden visitar a sus hijos y a sus familias, aunque estos no se hayan vacunado", ha concedido la directora de la agencia gubernamental.

En cualquier caso, un encuentro que reúna a personas vacunadas y sin vacunar, sin medidas de prevención, debería limitarse siempre a dos grupos de convivientes, según el CDC. En cambio, si se mezclan personas que no estén inmunizadas de más de dos domicilios distintos deberán llevar igualmente mascarillas y mantener las distancias.