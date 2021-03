Coronavirus

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha solicitado al Ministerio de Sanidad que revise la estrategia de vacunación contra la COVID-19 y le sugiere que amplíe la administración de la vacuna AstraZeneca a la población de hasta 65 años, siguiendo los criterios de organismos como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la OMS.



En una nota de prensa, el CGCOM afirma que el ritmo de vacunación en España es "muy lento", algo que achaca a la limitación en la llegada de vacunas, pero también "a las trabas autoimpuestas, movidas por una exceso de prudencia y que exceden las recomendaciones de la EMA y la OMS", y esto último, dicen, "debe subsanarse".

El CGCOM sostiene que, desde el punto de vista de salud pública, "todas y cada una de las vacunas aprobadas han de ser administradas a todos considerándolas equivalentes, en términos poblacionales". Y añade que el principal criterio ha de ser, por ahora, la edad en orden descendente y apela a que se aumente la velocidad de vacunación para llegar "cuanto antes a las edades medias de la vida, que son las que concentran a su vez mayor parte de los factores de riesgo para la COVID-19".

Vacunas para los médicos privados

Además, el CGCOM exige a las administraciones que vacunen a los médicos del ámbito privado en las mismas condiciones que a los del sector público y que ésta se produzca en todas las comunidades por igual, algo que, aseguran, "no está ocurriendo y constituye un incumplimiento del protocolo y una clara discriminación".



"La peor de las vacunas es la que no se administra, y no debemos mantener unidades en las neveras mientras haya personas sin vacunar", añaden.