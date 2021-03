COVID-19 en España, hoy | 2 de marzo: Cataluña corrige cifras y elimina 78.000 casos duplicados

Casi 20,5 millones de británicos han recibido la primera dosis de la vacuna. En total 20.478.619 británicos han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según los datos oficiales publicados este martes por el Departamento de Salud del país.

“#COVID19 VACCINE UPDATE: Daily figures on the number of people who have received a COVID-19 vaccine in the UK.As of 2 March, 20,478,619 people have received their first dose of a COVID-19 vaccination.Visit the @PHE_uk dashboard for more info:▶ᅬᅬhttps://t.co/cQkuLQglz1 pic.twitter.com/42kGe9wpSp“