Metodología y fuentes

Para la elaboración de esta información recurrimos a los datos ofrecidos por los departamentos de Sanidad de las comunidades autónomas y los centros territoriales de RTVE. El porcentaje que aparece respecto al total de fallecidos se calcula respecto al número de muertes totales que cada día remite el Ministerio de Sanidad. Por otro lado, para el cómputo final se ha tenido en cuenta a aquellos pacientes que, sin habérsele practicado la prueba, sí presentaban la sintomatología propia de la COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, las comunidades autónomas han ido ofreciendo información sobre los fallecimientos de personas en residencias y centros sociosanitarios, aunque sin una periodicidad fija ni siguiendo un mismo tipo de recuento. La información no está centralizada ni se publica por lo general en formatos accesibles o reutilizables. A continuación, detallamos las fuentes del recuento realizado por RTVE.es

Andalucía: La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Estadística y Cartografía de la comunidad, ofrece diariamente información sobre población que vive en residencias, distinguiendo entre centros de mayores u otras instituciones. Todos los fallecidos cuentan con una confirmación positiva de COVID según los criterios de Sanidad.

Aragón: El Gobierno regional ofrece semanalmente en su portal Aragón Hoy información sobre las residencias de mayores. Desde la institución, con motivo de la segunda ola, reiniciaron el conteo de fallecidos en el mes de julio de 2020. Al realizar un conteo de diario antes de ese momento, en RTVE.es calculamos los nuevos decesos. No obstante, no precisan si los fallecidos cuentan o no con PCR positiva.

Asturias: De forma periódica, el Observatorio de Salud asturiano publica estudios de mortalidad por COVID-19. En este caso, no separa los decesos entre centros de mayores y residencias de discapacidad, por lo que ambos datos no pueden ofrecerse por separado. A finales de 2020, el organismo no volvió a remitir información que distinguiera entre fallecidos con prueba diagnóstica o con sospecha de síntomas, por lo que no se pueden diferenciar. Sin embargo, en sus análisis de mortalidad ofrece información diferenciada entre las sucesivas oleadas de la pandemia.

Baleares: El archipiélago remite cada día un comunicado de prensa con los datos del coronavirus de la región información sobre la situación en residencias de mayores, como los fallecidos, los casos activos o los pacientes hospitalizados de estos centros.

Canarias: RTVE.es, a través de su centro territorial en el archipiélago, pregunta periódicamente al Gobierno regional sobre la situación en los centros de mayores, ya que este no facilita información de referencia.

Cantabria: En el portal habilitado por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria se puede filtrar la información suministrada a diario desde los centros de servicios sociales, de manera que se pueden conocer las muertes ocurridas en residencias, y su panel de información epidemiológica ofrece también seguimiento de casos activos y acumulados en las residencias de la región.

Castilla-La Mancha: La Junta de Castilla-La Mancha informa sobre la situación en centros sociosanitarios dentro de la nota de prensa con la información epidemiológica de la región que publica de lunes a viernes. En ella da cuenta del número de centros con algún caso confirmado de coronavirus, y el total de residentes con un caso activo. Durante la primera ola informó del número de fallecidos con sospecha de COVID-19, pero ahora solo informa de las defunciones con un contagio confirmado.

Castilla y León: La Junta de Castilla y León publica a diario dos comunicados, uno referido a los 25 centros propios que administra la comunidad, y otro con la información conjunta de la situación en 1.214 residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas de la región. En este conjunto, sí distingue entre fallecimientos ocurridos en dichos centros y en hospitales, así como los fallecidos con COVID-19 confirmado y los que presentaban síntomas compatibles (1.105 personas), más habituales en la primera ola de la pandemia; ahora solo se registran los casos confirmados con prueba diagnóstica.

Cataluña: Publica a diario en un sitio web dedicado a la COVID información epidemiológica y sanitaria detallada de la población en residencias: casos, hospitalizados, defunciones -detallando el lugar del deceso-, tasa de incidencia, pruebas realizadas, riesgo de rebrote y, desde que hay información disponible, la estadística de vacunados. Sus fuentes de información son la Estación Clínica de Atención Primaria (ECAP) y una aplicación piloto de censo de residencias.

Ceuta: RTVE.es, a través de su centro territorial, pregunta periódicamente al Gobierno de la ciudad autónoma sobre la situación en los centros de mayores, ya que este no facilita información de referencia.

Comunidad Valenciana: La Generalitat Valenciana informa de la situación en residencias de mayores dentro de la nota de prensa con la información epidemiológica de la región que publica de lunes a viernes. En ella da cuenta del número de residentes fallecidos respecto al informe anterior, pero si especificar el total. También actualiza los casos activos en sus residencias de mayores y el número de residencias en vigilancia por brotes.

Extremadura: Actualiza los casos y defunciones en residencias en un archivo que adjunta una vez a la semana a su habitual nota de prensa diaria. Registra los fallecidos acumulados desde lo que considera el inicio de “la segunda ola”, asi como los brotes entre residentes y trabajadores, desglosados por residencia.

Galicia: El Servicio Gallego de Salud (Sergas) informa a diario en una nota de prensa del número de casos y fallecimientos en centros residenciales de servicios sociales, según la información suministrada por estos. Distingue los decesos ocurridos en residencias y en centros hospitalarios, así como los casos activos entre residentes y trabajadores.

Madrid: En sus informes diarios solo recoge las muertes en centros sociosanitarios según sanidad mortuoria (con certificado de defunción) con sospecha o confirmación de COVID-19, y deja fuera del recuento a los residentes que fallecieron en hospitales. El recuento depende de la Consejería de Sanidad, que cambió la metodología que había desarrollado antes la Consejería de Políticas Sociales, de quien depende la gestión de las residencias de la comunidad.

Melilla: RTVE.es, a través de su centro territorial, pregunta periódicamente al Gobierno de la ciudad autónoma sobre la situación en los centros de mayores, ya que este no facilita información de referencia.

Murcia: RTVE.es, a través de su centro territorial, pregunta periódicamente al Gobierno de la comunidad sobre la situación en los centros de mayores, ya que este no facilita información de referencia. Tampoco precisan distinciones entre fallecidos con prueba diagnóstica o sospechosos, ni se trata solo de residencias de mayores o incluye también información de otros centros.

Navarra: El gobierno navarro actualiza una vez a la semana la información relativa a los centros de servicios sociales de mayores y discapacitados, aunque se puede ver por separado el dato por separado. Navarra ofrece su recuento de fallecimientos desde el 1 de julio, en lo que considera una segunda fase de la pandemia.

País Vasco: La actualización de la situación las residencias recae en las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, cada una de las cuales informa de manera diferente desde sus áreas de prensa respectivas: Araba realiza una actualización sin periodicidad fija, Bizkaia informa de la situación de sus residencias cada dos días y Gipuzkoa publica un panel diario en el que cuenta la cifra total de fallecidos con fecha de referencia del 11 de agosto

La Rioja. El Gobierno riojano actualiza un panel diario de situación epidemiológica de COVID en el que informa de los fallecidos acumulados en residencias de mayores desde el inicio de la pandemia, los residentes con caso activo y el número de residencias afectadas.