La euforia por la desescalada de Reino Unido dispara las reservas turísticas en España

Por la promoción de los viajes internacionales también aboga la Comisión Europea que, en dos semanas, tendrá sobre su mesa una propuesta legislativa para el pasaporte sanitario como anunciaba su presidenta Ursula von der Leyen. Un documento que quiere facilitar los movimientos sin restricciones para aquellos que hayan sido vacunados pero que se está encontrando la complejidad en la protección de datos y en que no resulte discriminatorio, al menos, hasta que no haya vacunas para todos.

“We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy“