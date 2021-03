COVID-19 en España | 28 de febrero: más de 20 millones de vacunados con la primera dosis en Reino Unido

Reino Unido. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha comunicado que más de 20 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna, un hito que ha calificado de "magnífico". "Quiero agradecer a cada persona que ha acudido a recibir la dosis", ha dicho Hancock en un vídeo que ha colgado en su cuenta de la red social Twitter.

“I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN“