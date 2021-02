Vinieron a España a estudiar el MIR y, como residentes en los hospitales, muchos de ellos terminaron luchando en primera línea contra la pandemia. Más tarde, sin embargo, tuvieron que luchar también para seguir residiendo legalmente en España ante un sistema de citas previas en las oficinas de Extranjería totalmente colapsado, alrededor del cual se ha creado un mercado negro de "venta" de citas, con precios que van desde los 50 hasta los 400 euros.

Es el caso de Sara y Ernesto (nombres ficticios), que llegaron de Chile hace dos años para estudiar una especialidad médica. Durante la pandemia caducó su permiso de estudios, que tienen que renovar anualmente, y se enfrenaron a la odisea de encontrar una cita a través de internet, algo que ya era difícil antes de la llegada del coronavirus, pero que la crisis sanitaria lo ha convertido en algo casi imposible.

"Empezamos a buscar cita desde agosto y no encontramos hasta noviembre, pero ahí ya había pasado el plazo de renovación", explica Sara a RTVE.es. A pesar de tener un contrato de trabajo en un hospital, se encontraron con que habían perdido la residencia legal en España, con todo lo que ello conlleva.

Dispuestos a ir a los tribunales

"No nos podemos mover del país, no podemos volver a Chile ni salir de vacaciones. No podemos acceder a contratos de trabajo, de piso, a una hipoteca, a un título en una universidad", enumera Ernesto.

Aunque "por desesperación" pensaron en recurrir a la compra de una cita a través de internet, finalmente optaron por interponer un recurso de reposición para que Extranjería reevaluara su caso. Si este recurso fracasa –su abogada ya les advirtió de que no tuvieran "muchas esperanzas"-, están dispuestos a ir a los tribunales.

“"A la gente que no tiene esos recursos no les queda más opción que recurrir a este tipo de mafias"“

"No nos queda otra opción. Decidimos venir a España a hacer una especialidad, nos quedan dos años y no quisiéramos dejar todo esto tirado simplemente por un tema administrativo", se lamentan. Al haber decidido recurrir, no se les puede deportar mientras el caso siga abierto, pero advierten de que su situación es “privilegiada” frente a todos los inmigrantes que no pueden pagar un abogado.

"A la gente que no tiene esos recursos o un contrato no les queda más opción que recurrir a este tipo de mafias", recalca Ernesto. "O que te deporten", añade Sara.