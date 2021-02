'Green Class', el cómic juvenil que se adelantó a la pandemia del coronavirus

Cuando la pandemia de coronavirus nos sorprendió en marzo de 2020, no podíamos decir que no estuviéramos avisados de que algo así podía suceder. Los científicos lo venían advirtiendo desde hace tiempo y las obras de ficción habían creado todo un subgénero apocalíptico relacionado con pandemias, con decenas de libros y películas tan famosas como 12 Monos (1995), Estallido (1995)... o el resurgir del género de zombis auspiciado por The Walking Dead. Aunque quizá el ejemplo más cercano a lo que nos ha pasado sea Contagio (Steven Soderberg, 2011).

Y el cómic también lo había avisado con obras imprescindibles como Y: El último hombre o la mencionada The Walking Dead.

Hoy os vamos a recomendar una serie juvenil que está triunfando en España y Francia y cuyo primer capítulo se publicó en 2019, un año antes de la pandemia, pero que ya relataba cómo un virus estaba a punto de acabar con la humanidad. Nos referimos a Green Class (Letra Blanka), de los franceses Jérôme Hamon y David Tako.

Un estupendo cómic ganador del Prix des Lycees del Festival BD de Angouleme.

​

Página de 'Green Class'

Un grupo de adolescentes intentando sobrevivir a una pandemia Green Class está protagonizado por un grupo de jóvenes canadienses que hacen una excurión escolar de varios días a los pantanos de Estados Unidos para observar la evolución en ese entorno natural. Peor cuando intentan regresar a Canadá se encuentran con que la frontera está cerrada porque hay una grave pandemia. Tras hacerles los tests pertinentes les dejan regresar a todos menos a uno, que está infectado. Pero un pequeño grupo de jóvenes decide huir para salvar a su amigo, sin saber que una vez que vuelvan a la zona aislada quizá no puedan regresar a la civilización (eso si logran sobrevivir) La principal novedad de este cómic es que los protagonistas son adolescentes, lo que le ha servido para conectar con el grupo de lectores al que va dirigido. Pero no por eso es una obra menor. Green Class es un estupendo cómic de supervivencia y aventuras en un mundo hostil en el que las dificultades a las que se van enfrentando los protagonistas harán surgir lo mejor y lo peor de cada uno, como en todas las grandes obras del género. Un título que gustará tanto a los adolescentes como a cualquier aficionado al género de aventuras. De hecho, en el Salón del Cómic de Barcelona fuímos testigos del revuelo que se formó en las colas de firmas de sus autores, lo que demuestra el éxito de la obra y que han conseguido su objetivo de conectar con el público. Un cómic en el que son recurrentes términos a los que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado como cuarentena, aislamiento, test,vacuna, virus... Y que también trata temas como el ecologismo y la relación del hombre con la naturaleza. Sin olvidar las alusiones a trump y a su famoso muro. ​ Página de 'Green Class'