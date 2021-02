La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha negado contundentemente haber recibido un sobre de dinero con 60.000 euros procedente de un empresario y entregado por el extesorero del PP Luis Bárcenas para su campaña electoral de 2007, como declaró el extesorero en la Audiencia Nacional este martes.

“Es totalmente falso, jamás he recibido un sobre con dinero ni de Bárcenas ni de -otro extesorero fallecido, Álvaro Lapuerta”, ha afirmado la expresidenta madrileña en La Hora de la 1, donde también ha confirmado que interpondrá una querella por falso testimonio contra el extesorero. Según Bárcenas, el constructor Luis Gálvez entregó a Lapuerta ese dinero y lo introdujo en un sobre. Sin embargo, no ha entregado ninguna prueba incriminatoria en el tribunal.

“Bárcenas está haciendo un ofrecimiento de sus mentiras y calumnias, incriminándome porque le da rédito, e Instituciones Penitenciarias, que depende del Gobierno, ya le ha dado dos permisos”, ha proseguido. Según ella, todo lo que ha contado Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional por el ‘caso Púnica’, que afecta al PP de Madrid, viene a raíz del ofrecimiento que hizo a la Fiscalía, que “depende del Gobierno”: “Quiere beneficios penitenciarios para él y su mujer”.

Se ha referido así a que la Junta de Tratamiento de la cárcel madrileña de Soto del Real ha propuesto la concesión de dos permisos de salida de seis días cada uno, una decisión que aún tiene que ser ratificada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Aguirre ha recordado que Bárcenas ha cambiado de versión ante el juez en diversas ocasiones y que no tiene pruebas de lo que afirmó el miércoles. "¿Cómo es posible que se pueda mentir y calumniar y los medios digan que es un testigo solo? Es un condenado -a 29 años de prisión por Gürtel- por muchos delitos y todos los jueces dicen que ha mentido sin parar", ha criticado. Un "señor", ha proseguido, cuya "credibilidad es cero".

Dice que no tiene "miedo": "Jamás he hecho nada ilícito o irregular"

Preguntada sobre las posibles consecuencias de la declaración de Bárcenas, ha dicho que no tiene "miedo ninguno". "Llevo muchísimos años en política, sé perfectamente que jamás he hecho, con conocimiento, nada ilícito ni irregular", ha asegurado, reconociendo que se habrá podido "equivocar mil veces", pero nunca ha incurrido en nada ilícito: "Lo pueden decir no solo mis compañeros de partido, sino mis adversarios políticos".

También ha asegurado que no hay nada "probado" sobre la financiación irregular en el PP y que su exnúmero dos y sucesor Ignacio González y el exconsejero de Justicia Francisco Granados "acabaron en la cárcel, en prisión preventiva", pero "no se les ha juzgado todavía" porque aún sigue la instrucción. En este sentido, ha culpado al "gobierno socialcomunista" de que la instrucción se siga prolongando: "Ahora dice que la instrucción no tiene plazo y esto no va a acabar hasta que yo no vaya con andador".

"Yo estoy encantada de que investiguen porque a mí no me van a probar nada", ha proseguido. También ha asegurado sobre la presunta financiación irregular vinculada a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), por la que está imputada la propia Aguirre, así como sus dos sucesores, Ignacio González y Cristina Cifuentes, que "todo fue transparente y blanco y está perfectamente certificado".

También ha sido preguntada sobre el cambio de sede en el PP nacional, que Casado argumentó porque estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional -las obras de reforma-. "Esa sede, quizá en este momento, como pensamos que era muy grande y costosa y podíamos irnos a una más pequeña, es muy posible que se trate de razones económicas", ha considerado.

Por último, ha pedido al PP "reflexionar" sobre los malos resultados en las elecciones catalanas, más allá de cambiar de sede: "Habría que reflexionar por qué ese giro al centro no nos ha permitido coger ni uno solo de los escaños que perdió Ciudadanos y nosotros perdimos uno".