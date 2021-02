Las personas con síndrome de Down son más susceptibles al coronavirus

Un estudio publicado recientemente en la revista Scientific Reports y elaborado por un equipo científico del Centro de Regulación Genómica (CRG) en Barcelona ha señalado que las personas con síndrome de Down son genéticamente susceptibles al coronavirus y que, concretamente, a los mayores de 40 años les puede afectar la enfermedad de una manera más agresiva al ser pacientes de riesgo.

La investigación ha demostrado que una de las proteínas que sirven de entrada al virus estaba sobre expresada en personas con síndrome de Down, lo que significa que el acceso del virus al organismo estaría facilitada y convierte así a las personas con síndrome de Down en grupo de riesgo al tener un factor de vulnerabilidad. "Hay otros factores de vulnerabilidad añadidos de por sí, como la respuesta inflamatoria", dice Mara Dierssen, investigadora del CRG, la confluencia de todos los factores aumenta el riesgo de contraer la enfermedad.

Según el estudio, los factores de riesgo en estas personas son: ser mayores de 40 años, el sexo de la persona y las morbilidades añadidas que puedan tener. "Hay más riesgo de un mal pronóstico en varones mayores de 40" ha señalado la investigadora del CRG. "Lo que concluimos es que las personas con síndrome de Down mayores de 40 años, y las personas jóvenes con morbilidades que sean de riesgo para la covid-19, deben ser priorizadas para la vacunación claramente", dice Mara desde el CGR para RTVE.

Otros países ya han aprobado la vacunación a este colectivo

Recientemente desde otros colectivos como la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) o Down España se ha solicitado al Ministerio de Sanidad que priorice a este colectivo en la vacunación.

En Estados Unidos, Francia, Bélgica o Gran Bretaña, ya se incluye a las personas con síndrome de Down en grupos de riesgo en los que hay que priorizar la vacunación al ser pacientes de riesgo. "Hay temor en las familias. Se están impacientando porque ven como en otros países ya se les ha reconocido y aquí no", señala desde la dirección de Down España, Agustín Matía.

Desde el Ministerio de Sanidad y Salud Pública se ha estado en contacto permanente con Down España y se ha reconocido que hay una evidencia científica de que son personas más vulnerables. Down España espera que en "cuestión de días" se dé una respuesta afirmativa a la petición que han realizado.

"No podemos decir que se nos haya descuidado, estamos cerca que esto se pueda convertir. No es una petición de oficio, es una petición fundamentada, la evidencia científica así lo dice", concluye Agustín con la esperanza de que próximamente se pueda comenzar a las personas con síndrome de Down y empezar a poner así fin a una nueva normalidad muy alejada de las necesidades de este grupo de la población, necesitado de volver cuanto antes a la sociabilización y rutinas anteriores al coronavirus.