El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto su silencio por primera vez después de tres noches de disturbios en las protestas a favor del rapero Pablo Hasel y en contra de su encarcelación. En este sentido, ha determinado que el Gobierno actuará con "contundencia", "hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana", porque "la violencia es inadmisible en una democracia plena como España".

En un acto en Mérida, Sánchez ha asegurado que España es una democracia "plena", contestando así de forma velada a las críticas del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, quien afirmó que en este país no existía "plena normalidad política y democrática" -en referencia a la situación de los presos del 'procés'-.

En este sentido, ha añadido: "La violencia es inadmisible en una democracia y no hay ningún tipo de excepción a esta regla que pueda justificar la violencia. La violencia no es una libertad, es un ataque a la libertad de los demás y a la democracia".

El acto estaba centrado en la presentación de los fondos de recuperación europeos, pero el presidente del Gobierno ha decidido comenzar con una reflexión sobre la libertad de expresión y contra la violencia a raíz de los altercados y ante las duras críticas de la oposición por dos cuestiones: que Unidas Podemos haya "alentado" las protestas, según dicen los principales partidos, y por el silencio de Sánchez al respecto de este hecho y de los actos violentos en sí mismos.

Gamarra, ante los disturbios: "Un presidente del Gobierno no puede callar ante esta violencia injustificada e injustificable"

Acompañado por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha empezado su intervención asegurando que "la democracia tiene una tarea pendiente", la de "ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión". Precisamente, el Ejecutivo prevé apoyar la iniciativa del PNV para derogar algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como 'ley mordaza'-, especialmente criticada a raíz de la entrada en prisión de Hasel. Entretanto, Unidas Podemos ya ha anunciado que solicitará al Ministerio de Justicia el indulto para el rapero, condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo.

Según ha afirmado Sánchez, "existe un amplio consenso para amparar la libertad de expresión, en línea con otros países europeos, y el Gobierno ya ha manifestado que va a mejorarlo".

La oposición le pide que "pare los pies" a Iglesias

El presidente del Gobierno no se había referido hasta ahora a la violencia callejera que lleva dándose en varias ciudades españolas durante tres noches seguidas. Tres días en los que Unidas Podemos ha caldeado el debate después de que su portavoz, Pablo Echenique, respaldase las protestas en un mensaje de Twitter en apoyo a "los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles". Sí se había referido, y de forma muy contundente, la vicepresidenta Carmen Calvo, quien pidió "responsabilidad" a Echenique y no "alentar" las protestas.

Este viernes, Unidas Podemos no ha entrado a valorar las palabras de Sánchez y tanto Iglesias como Echenique guardan silencio. Pero desde la formación defienden que no han alentado los disturbios. El portavoz de Unidas Podemos Enrique Santiago ha dicho ante los medios que su formación "condena" todo tipo de violencia. Pero también ha criticado que se trate de responsabilizar a Echenique o Iglesias de lo sucedido cuando, a su juicio, son las Fuerzas de Seguridad las que "no son capaces de controlar una manifestación teniendo los medios y la proporcionalidad de recursos para ello".

“Casado: "Si no expulsa a Iglesias, se hace corresponsable"“

PP, Vox y Ciudadanos han exigido no solo el cese de Echenique en Unidas Podemos, sino el de Iglesias y han reclamado a Sánchez que expulse a Unidas Podemos del Gobierno. Este mismo viernes se ha pronunciado por primera vez al respecto el líder del PP, Pablo Casado, para quien las palabras de condena de Sánchez no son suficientes y le ha advertido: "Si no para los pies a su vicepresidente se está haciendo corresponsable de lo que suceda".

Este viernes, en la Comisión de Interior en el Congreso sobre los daños de la borrasca Filomena, el debate se ha centrado en los disturbios. La portavoz del PP Ana Vázquez ha vivido un tenso enfrentamiento con el de Unidas Podemos, Enrique Santiago, y ha pedido a Echenique que "pague los desperfectos". Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha condenado a Unidas Podemos por "alentar y amparar" a esos "delincuentes" desde el Gobierno y ha afeado al ministro, Fernando Grande-Marlaska que no ni se haya enfrentado a Unidas Podemos ni se haya puesto del lado de los policías. Y desde Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez ha preguntado a Marlaska si es "criticable" lo que hacen "sus compañeros de Gobierno".