El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado este viernes su apoyo y reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad, y en especial a la Policía Nacional, con motivo de su actuación en las manifestaciones de protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, donde se han producido actos de violencia.

Al comienzo de su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para informar de la gestión de su Ministerio durante el temporal Filomena, Grande-Marlaska ha querido reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "prestan servicio a la ciudadanía y defienden los derechos y libertades", "frente a una minoría que con un concepto equivocado de los derechos hace uso de la violencia".

"Son actitudes injustificables en una sociedad democrática", ha añadido.

El ministro ha asegurado también que "la libertad de expresión no es escuchar lo que nos gusta, sino lo que no nos gusta, a veces lo que aborrecemos" y debe ser "más amplia en la expresión artística". No obstante, "la libertad de expresión no ampara la violencia, nada ampara la violencia".

La oposición pide al ministro que condena las declaraciones de UP Pese a que el tema de la comparecencia no estaba relacionado con las protestas, los portavoces de la oposición han aprovechado para condenar la violencia y pedir explicaciones al Ejecutivo. Ana Vázquez (PP) ha reprochado a Grande-Marlaska que "no haya dedicado ni un segundo a condenar de manera firme y expresa la violencia contra la Policía". Vázquez se ha referido al tuit del portavoz de UP, Pablo Echenique, que ha enmarcado en el "trumpismo de Podemos". "Usted hoy está con Echenique, con este impresentable que alienta la violencia. Usted tendría que haber anunciado una investigación de la Fiscalía y desde luego el señor Iglesias debería haber sido cesado", le ha dicho al ministro de Interior. Gamarra, ante los disturbios: "Un presidente del Gobierno no puede callar ante esta violencia injustificada e injustificable" Por su parte, el diputado de Vox Javier Ortega Smith ha mostrado su "repulsa y condena más firme a quienes atacan a los españoles y pisotean el orden constitucional", como "las turbas que queman las calles por apoyar a delincuentes reiteradamente condenados", y "a quienes desde las instituciones alientan, amparan y justifican a los delincuentes". Su compañero de partido, Luis Gestoso, se ha dirigido a Grande-Marlaska y ha atribuido la violencia a las "hordas de sus compañeros de Gobierno". Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (Cs) ha pedido al ministro que condene la "comunicación tan terrible de sus compañeros de Gobierno" y le ha preguntado "si hay un problema con la libertad de expresión en España" o "es otra cosa".