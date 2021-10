Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, presionó este viernes al diplomático de mayor rango de China, Yang Jiechi, para que el gigante asiático se una a la condena de la Comunidad Internacional al golpe de estado en Birmania.

Se trata del primer contacto de Blinken con uno de sus pares en el gigante asiático, el mayor rival geopolítico de Estados Unidos.

“In my call with my counterpart in Beijing, Yang Jiechi, I made clear the U.S. will defend our national interests, stand up for our democratic values, and hold Beijing accountable for its abuses of the international system.“