El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, y ha asegurado que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha dicho este lunes en su comparecencia como testigo en el juicio que prosigue en la Audiencia de Madrid contra la exdirigente 'popular', quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental y se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel.

El catedrático Pablo Chico, que dio la asignatura 'Financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales', ha señalado que tuvo una conversación con Calonge en 2014 en la que le trasladó "que había una estudiante que tenía un problema y que le aparecía no presentado".

"Le dije que podía revisar la calificación y efectivamente hago ese proceso y veo que tiene calificación de notable. Reviso la calificación y confirmo que tiene notable", ha indicado aclarando que no le pidió que lo modificara. "Esta persona realizó una modificación de forma arbitraria. Yo le di un dato académico. Esta persona actuó de mala fe. Bajo ningún concepto se habló del TFM", ha recalcado.

La modificación de notas de Cifuentes

La declaración de este catedrático se ha producido después de que Calonge haya manifestado este lunes también ante el tribunal que fue Chico quien la dio instrucciones para cambiar las notas y que ella estaba autorizada para tal modificación.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quien se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.

En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento.

"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.

También ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.