Coronavirus España | 22 de enero: Madrid endurece las restricciones ante el avance de la tercera ola

Entrevista en RNE. Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, ha acusado al Gobierno de utilizar “criterios políticos” en su decisión de no ampliar el toque de queda y dice que el PP actuará “con responsabilidad” si el Ejecutivo lo plantea en el Congreso. Aunque no confirma si apoyará una modificación del decreto o no: “Nos se nos puede trasladar la responsabilidad, la tiene el Gobierno, que no toma decisiones”.