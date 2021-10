00:14

RNE ha hablado con Rahma, presidenta de la Asociación AMAL-CAÑADA sobre la grave situación, incrementada por la borrasca Filomena. Muchas autoridades apuntan que la solución no es inmediata, que debe pensarse a medio plazo. Sin embargo, la situación es urgente: "Estamos sufriendo bastante con esta nevada. Estamos esperando que actúe la UME o que tengamos algún tipo de ayuda porque las mantas y las estufas no dan abasto", ha explicado. "Necesitamos que nos devuelvan la luz o que traigan generadores". En este sentido, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha dicho que están en disposición de "aportar estufas de gas a las personas que viven en la Cañada Real para que, al menos, estos días no pasen frío".