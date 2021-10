La coincidencia de gripe estacional y COVID-19 durante este otoño e invierno es un escenario muy temido por las autoridades sanitarias. Si ya por separado cualquiera de las dos enfermedades es capaz de poner al sistema sanitario contra las cuerdas, una acción conjunta podría ser catastrófica. Para prevenirlo, una de las principales medidas adoptadas ha sido adelantar la campaña de vacunación de la gripe. El objetivo es proteger a las personas más vulnerables, disminuyendo la incidencia de gripe en estos grupos para, de esta manera, reducir el impacto sobre la presión asistencial.



Además, la similitud de síntomas entre gripe y COVID-19 contribuye a saturar aún más las consultas en centros de atención primaria, y este es otro de los problemas que se intenta evitar.



Estas son las principales dudas que puede suscitar la nueva campaña:

Según ha anunciado el Ministerio de Sanidad , la campaña de vacunación para la gripe se iniciará tan pronto como sea posible en el mes de octubre, en función del suministro de vacunas. En todo caso, se hará durante la primera quincena del mes de octubre, si no hay problemas de suministro. Después, se prolongará durante varios meses para facilitar que todas las personas en las que se recomienda la vacunación puedan acceder a ella.

"El objetivo de la vacuna de la gripe este año es que no se llenen hospitales ni centros de salud"

El adelanto de la campaña de vacunación obedece a esa necesidad de minimizar todo lo posible el impacto de la gripe estacional en la población, aunque está condicionado por una variable que juega en contra: la capacidad de mutación del virus de la influenza, que es capaz de cambiar incluso durante una misma temporada. "Hay que adelantar la campaña de la vacunación de la gripe, pero no mucho, porque si la adelantamos mucho, perdemos la inmunidad, ya que es un virus que está cambiando constantemente", explica a RTVE.es Isabel Jimeno Sanz , responsable de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). "Normalmente de gripe se vacuna en el tramo final de octubre, y este año se va a adelantar alrededor de tres semanas ", prosigue detallando esta doctora, quien recalca que "lo más importante de adelantarla es que tengamos dosis suficientes", de lo que apenas tiene dudas porque "tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas han hecho una apuesta importante para conseguir que se vacuna un alto porcentaje de la población".

¿Quién no debe ser vacunado?

Sí, se recomienda la vacunación en los pacientes con inmunodepresión como aquellos con inmunodeficiencias primarias o secundarias a la administración de ciertos tratamientos, con cáncer, infectadas por el virus del VIH, trasplantadas, personas sin bazo, etc.

No, la vacuna contra la gripe no transmite el COVID-19 (y qué sabemos de la relación entre ambos)

No. No se ha demostrado que exista un mayor riesgo de infectarse por coronavirus o de padecer COVID-19 de mayor gravedad por haber recibido una vacuna frente a la gripe. Se trata de un bulo que RTVE.es ya se encargó de desmontar.

¿Existe mayor riesgo de que la COVID-19 sea más grave si me vacuno frente a la gripe?

La vacuna antigripal debe ser administrada en una única dosis excepto para los niños que no han recibido ninguna dosis, en los que se recomienda dos dosis con un intervalo de 4 semanas.

Depende fundamentalmente de dos factores principales: la edad y el estado de salud de la persona vacunada, y la similitud entre la cepa de los virus de la gripe que están circulando esa temporada y aquellos con los que se elaboró la vacuna. El virus de la influenza -también conocida como gripe- se caracteriza por su elevada capacidad de mutación. Por lo tanto, al tratarse de un agente patógeno en constante cambio, las personas pueden volver a infectarse a pesar de haber superado la enfermedad, y la protección conferida por la vacuna no será completa. Por eso conviene repetir la vacunación todos los años. Sin embargo, si la persona infectada por este virus se ha vacunado, el cuadro clínico de la enfermedad será muy probablemente menos grave .

¿Puede esta vacuna provocar la enfermedad que intenta evitar?

No, en ningún caso. Todas las vacunas que se comercializarán en la temporada 2020-2021 son inactivadas (no vivas). Las vacunas inactivadas frente a la gripe solo contienen fracciones de virus o proteínas víricas, por lo que no pueden causar la enfermedad de la gripe.