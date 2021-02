Navantia construirá dos buques de acción marítima para la Armada en sus centros de trabajo de la localidad coruñesa de Ferrol y de la gaditana de Puerto Real-San Fernando. El presupuesto para ambas embarcaciones se estima en 400 millones de euros y el plazo de construcción, en 30 meses, con un total de 2,2 millones de horas de trabajo.

Para la empresa de astilleros, este encargo se une al del flotel encargado por la petrolera mexicana Pemex el pasado mes de enero, que se construirá en las instalaciones de Ferrol y supondrá un millón de horas de trabajo.

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha formalizado este anuncio este miércoles en Galicia, donde se ha reunido con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el consejero de Industria, Francisco Conde, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Según ha dicho Aguirre, con este encargo realizado por el Ministerio de Defensa se recupera la contratación por parte de la Armada y se asegura la continuidad del programa de los buques de acción marítima iniciado en julio de 2006.

Este tipo de barcos se concibió para permitir la máxima eficiencia en la logística y la optimización de los recursos humanos a través de un elevado grado de automatización. Son muy polivalentes y, sobre una base modular, se instalan los equipamientos para adaptarlos a las tareas que deban cubrir. Se utilizan para realizar misiones de control en escenarios de conflicto de baja intensidad, por lo que cuentan con armamento de disuasión y reacción a amenazas de pequeña calado, especialmente, en escenarios oceánicos o alejados del territorio nacional.

CC.OO. y UGT: "buena noticia", pero no es suficiente

Tras conocerse este anuncio, los sindicatos CC.OO. y UGT se han mostrado satisfechos por el encargo, pero han advertido de que no es suficiente para paliar la "dramática" situación de los astilleros públicos.

"Si se confirma, es una noticia extraordinaria y la aplaudiremos. Damos las gracias porque de verdad estaremos llevando carga de trabajo" a estos centros, ha afirmado el responsable de Industria y Sector Naval de UGT, José Ignacio San Miguel.

No obstante, tanto San Miguel como su homólogo en CC.OO., Juan Carlos Álvarez Liébana, han expresado su recelo ante el anuncio porque, han subrayado, no sería la primera vez que el Ejecutivo o el organismo público anuncian carga de trabajo para los astilleros que después no se concreta.

"La situación es extremadamente grave", ha asegurado el representante de Comisiones Obreras, quien considera que los contratos anunciados son una "muy buena noticia", pero no resuelven el problema.