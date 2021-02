El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano ha afirmado que "si hay que meter a Iñaki Urdangarin en la cárcel, pues se le mete". Así lo asegura en una entrevista al diario La Nueva España donde se ha mostrado partidario de citar a declarar a la infanta Cristina tras recordar que el Rey dijo, en su tradicional discurso de Navidad, que la Justicia es igual para todos.

13.47 min El rey ha hecho balance en su tradicional mensaje de Navidad de este año "difícil y complicado para todos". El monarca, que ha calificado de "moralmente inasumible" la "elevada tasa de desempleo" que sufre el país, ha situado la lucha contra el paro como "objetivo último y cierto" y ha subrayado que "el camino de la recuperación no será corto ni tampoco fácil" y que "exigirá sacrificios". "Ciudadanos, instituciones y administraciones públicas debemos volcar nuestros mejores esfuerzos y energías en apoyo de los desempleados y de sus familias", ha dicho.

"Parece que la mayor responsabilidad es de su marido, pero él arrastró a la compañera, que parece que no es una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio", ha comentado este juez del Supremo desde hace más de una década.

El magistrado señala que los casos Gürtel, Brugal, Matas o Urdangarin son "escandalosos", sobre todo en tiempos de crisis, y que, por tanto, "la gente espera que la Justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa".

01.37 min El juez José Castro ha entregado hoy a los abogados el sumario de la parte del caso Palma Arena en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos por parte del Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín. En ese sumario se habla del supuesto desvío de un millón cuatrocientos mil euros de dos eventos organizados para el gobierno balear.

Iñaki Urdangarin deberá declarar el próximo 25 de febrero como imputado en el caso Palma Arena, en el que se investiga unsupuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos cuando él era su presidente. Según la fiscalía anticorrupción, tanto Urdangarin como su socio Diego Torres, se embolsaron 5,8 millones de euros entre fondos púbilcos y privados.