Rajoy es investido presidente del Gobierno

Mariano Rajoy ya es presidente electo del Gobierno de España, el sexto de la democracia.

Y lo es por mayoría absoluta, tras obtener el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja en el debate de investidura. Todo se ha desarrollado según el guión previsto.

Además de los 185 diputados del PP, Rajoy ha obtenido la confianza del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Foro de Asturias (FAC), la formación de su excompañero de partido, Francisco Álvarez Cascos.

En contra se han pronunciado 149 diputados de PSOE, CiU, IU, UPyD, BNG, ICV-EUiA, Cha, ERC, Geroa Bai y Compromís. Además, se han abstenido los siete representantes de Amaiur, los cinco del PNV y los dos diputados de Coalición Canaria y NC.

"Me siento contento porque han sido muchos años trabajando". Estas han sido sus primeras palabras como presidente, en los pasillos del Congreso. Ha señalado que es muy "reconfortante" la confianza de los ciudadanos y que tiene una "enorme responsabilidad" para afrontar la situación "difícil" con "ganas, ilusión y determinación".

Ha reiterado, nada más ser proclamado por las Cortes y como ya hiciera este lunes, que su intención es contar "con todos" porque su Gobierno, solo, "no puede absolutamente con todo".

Mientras él atendía a la prensa, los diputados del PP no escatimaban en besos y abrazos, algunos con lágrimas en los ojos. La alegría era indisimulada en los parlamentarios del PP. Ni rastro de euforia en el recién nombrado presidente, acostumbrado a mostrar sus emociones con total contención.

Rajoy, que no se mudará a La Moncloa hasta después de las navidades, ha sido el último en salir del hemiciclo en el que a partir de ahora ocupará su escaño como jefe del Ejecutivo. La práctica totalidad de los diputados del PP y los de otras formaciones le han felicitado personalmente.

En el PSOE, las caras eran largas, muy largas. Ellos comienzan ahora su particular travesía en el desierto.

El discurso de Rajoy en este asunto no ha variado ni una línea. Aunque el anuncio del cese de la violencia de ETA es una "buena noticia", para Rajoy no habrá tranquilidad hasta la disolución de la banda.

Rajoy presume de independencia: "Solo me debo al interés general"

El presidente del Gobierno ha presumido de independencia y autonomía cuando ha contestado al Grupo Mixto. "Tengo total y absoluta certeza de que si de algo puedo presumir yo, lleno de defectos, es de independencia, solo me debo al interés general", ha señalado, para añadir que no da explicacions sobre cuáles van a ser sus decisiones "ni a la señora Merkel ni al señor Sarkozy".

“Rajoy: No doy explicaciones ni a Merkel ni Sarkozy“

Su forma de gobernar estará más orientada al largo que al corto plazo: "No me voy a vender por un telediario ni por un titular y no prometeré nada que no vaya a cumplir", ha aseverado en el hemiciclo. Decir la verdad es otro de los lemas que Rajoy repite para afrontar la legislatura.

Ha insistido en que sus decisiones serán "las que considere justas, razonables y buenas" para el conjunto de los españoles.