Mariano Rajoy ha tendido la mano "a todos", ha apelado al "esfuerzo colectivo" y ha ofrecido un Gobierno "de diálogo" en su discurso de investidura, que no ha convencido a la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados por su "falta de concreción".

Alfredo Pérez Rubalcaba ha recogido el guante y ha ofrecido pactos de Estado y una oposición "constructiva" aunque también ha marcado sus líneas rojas y ha prometido una "actitud beligerante" si se toca el Estado del bienestar.

PP y PSOE se han comprometido a colaborar en esta nueva legislatura, para la que Rajoy ha fijado el rumbo con el único objetivo de salir de la crisis, acabar con el "drama del paro" y devolver a España al lugar que le corresponde en Europa.

Un rumbo centrado en cumplir el compromiso del déficit con un recorte de 16.500 millones sin tocar las pensiones, lo "único" que el PP se compromete no solo a no tocar sino a revalorizar en 2012.

Quien se convertirá este martes en presidente del Gobierno no ha concretado más, se ha limitado a decir que todo lo demás "podrá ser revisado".

Discurso sin sorpresas y sin pistas sobre nuevo Gobierno

Con un discurso de casi hora y media en el que finalmente no ha dado pista alguna sobre la estructura de su Gobierno ni los que le acompañarán en el Consejo de Ministros, Rajoy ha expuesto sus líneas maestras que fija en la austeridad, una profunda renovación de la Administración, la reforma laboral y la reestructuración del sistema financiero.

Desde la tribuna de invitados han apoyado a Rajoy su esposa, Elvira Fernández, y varios presidentes, alcaldes y líderes autonómicos del PP.

José Luis Rodríguez Zapatero, que ha llegado sonriente a la Cámara Baja, ha escuchado atentamente a su sucesor. Será una de las últimas veces que pise los pasillos del Congreso.

Expectación máxima este lunes en el Congreso donde ha habido que aumentar las sillas por la afluencia de público y algún parlamentario ha escuchado a Rajoy sentado en las escaleras. La bancada 'popular' estaba muy animada y no han parado de aplaudir a su líder. Mucho más apagados los sillones socialistas.

La jornada parlamentaria arrancaba con la decisión de la Mesa del Congreso de no permitir a Amaiur tener grupo propio. Resolución que recurrirá la coalición abertzale ante el Tribunal Constitucional.

Los más buscados este lunes en los pasillos del Congreso eran los ministrables. Nadie suelta prenda sobre los nombres. Algunos como Soraya Sáenz de Santamaría ríen cuando le preguntan y los ojos de otros, al escuchar la palabra 'ministro', lo dicen todo, pero el silencio es total. Rajoy va a conseguir guardar el secreto hasta el miércoles, cuando jure el cargo ante el rey.

"Llamar al pan, pan y al vino, vino. Decir siempre la verdad aunque duela". Rajoy ha repetido este mensaje varias veces en su discurso de investidura, en el que el tono más serio y centrado en las dificultades de la crisis del principio ha dado paso, al final de su intervención, a mensajes más personales y cercanos: " Se irán las nubes. Levantaremos la cabeza. No me enfrento a un escenario de halagos y lisonjas. No busco aplausos, solo solucionar los problemas".

Ha comenzado su alocución recordando a las víctimas de ETA pero no ha dicho absolutamente nada sobre la hoja de ruta que a partir de ahora desarrollará el nuevo Gobierno tras el último comunicado de cese de la violencia de la banda.