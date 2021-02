Los pilotos de Iberia han confirmado que convocarán una huelga en diciembre como respuesta a la creación de Iberia Express, según ha adelantado el jefe de la sección sindical del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) de la compañía, Justo Peral, en un encuentro con la prensa.

Peral ha explicado que aún no está claro el calendario de los paros porque los pilotos están esperando la respuesta de los colectivos de tierra y de tripulantes de cabina (TCP), pero aseguró que si finalmente éstos deciden no convocarla, los pilotos harán huelga igualmente.

El representante sindical ha acusado a la actual gestión de Iberia de hacer el "trabajo sucio" del consejero delegado de British Airways, Willie Walsh, cuyo objetivo es romper el convenio de los pilotos que protege las operaciones de Iberia en Barajas, limitar su crecimiento y convertir en la aerolínea española en su 'low cost' particular.

Por este motivo, adelantó que unos 400 pilotos de Iberia han pedido a la empresa su certificado de horas de vuelo con el objeto de abandonar la empresa si finalmente "se convierte en la low cost de la compañía británica", de hecho, ocho ya se han ido.

Iberia ha calificado la posible huelga de los pilotos de la compañía -a la que podría sumarse el resto de colectivos de vuelos- de "una provocación" a los clientes y la sociedad, y "un chantaje" a la empresa, según fuentes de la aerolínea.

La compañía ha lamentado que desde el Sepla se siga hablando de una huelga "contra los clientes de la compañía en la época de más viajes del año, para oponerse a la creación de más de 500 empleos, sin que suponga perjuicio alguno para ninguno de los actuales empleados de Iberia, y eso en un país con 5 millones de parados".

Sin embargo, avisa de que "aunque estamos dispuestos a irnos a China antes vamos a intentar, con todos los medios legales a nuestro alcance, que los que se vayan a Iberia sean ellos (los directivos)". Sobre la negociación y la propuesta de nombrar un mediador, denuncia que una vez tomada la decisión de crear Iberia Express, "nos piden lo que ofrecíamos para hacerlo dentro de la compañía". "Se nos plantea una negociación impresentable , que no es negociación, es imposición", apostilla.

Peral explica que las movilizaciones responden a la creación de Iberia Express. "Si se monta esto yo me iré a China" , ha señalado, tras explicar que están creando un broker para ofrecer pilotos a las compañías aéreas, especialmente las de Oriente Medio y Asia, regiones donde el negocio aéreo está en expansión.

Vuelos transoceánicos

La aerolínea pretende, según Peral, acabar con la cláusula del convenio de los pilotos que no permite la externalización del largo radio y de los vuelos de alimentación operados desde Barajas, artículo que además de hacer ilegal Iberia Express, no permite que British opere vuelos transoceánicos desde Madrid.

De hecho, desde el Sepla se considera que ese el principal objetivo ya que la compañía británica, que tiene importantes planes de expansión, no puede incrementar su operativa en Heathrow.



Desde su punto de vista, si no es por eso no hay razón que explique la negativa de Iberia a operar el corto y medio radio dentro de la compañía aceptando la propuesta del Sepla, que permite un ahorro de más de 80 millones de euros anuales en pilotos, frente a los 25 derivados de la creación de Iberia Express.

Como consecuencia, alerta que "aunque Barajas tiene vocación y posición geográfica y estratégica para convertirse en un hub de distribución mundial entre Asia y Sudamérica, se va a convertir en lo mismo que Barcelona, un aeropuerto low cost para turismo de alpargata y para los vuelos de alto beneficio que le interesen a BA porque no los puede hacer en Londres".