El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que el futuro gobierno del PP, hasta la fecha, sólo ha lanzado "titulares", por lo que le ha pedido que empiece a concretar cuáles son sus planes y qué reforma laboral quiere hacer.

Rosell, en declaraciones a Onda Cero, ha considerado que la próxima reforma laboral tiene "tres grandes claves" sobre las que el nuevo gobierno tendrá que pronunciarse: las modalidades de contratación, la flexibilidad interna, y los costes de salida del mercado laboral (indemnizaciones por despido), que la CEOE quiere que se igualen a la media europea.

El líder empresarial ha dicho tener "toda la confianza del mundo" en que el futuro gobierno de Mariano Rajoy continuará por la senda de las reformas y ha negado que el actual presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, lo hiciera tan mal como todo el mundo dice.

"A partir de mayo de 2010 (Zapatero) dio un vuelco espectacular a lo que estaba haciendo e intentó hacer las reformas que desde fuera le pedían. Por tanto, algo se hizo", ha dicho Rosell, que ha advertido de que 2012 se presenta tan complicado como ha sido 2011.

"Por eso, hemos de dar un poquito de aire fresco a la economía y especialmente lograr que el clima sea lo más favorable posible para que los empresarios dejemos de tener miedo a contratar, al contrario, que a la mínima que veamos posibilidad de creación de empleo, contratemos. Ese es el cambio mental, estructural, más importante que debemos hacer", ha señalado.

Contrario a cambiar la negociación por decreto

El presidente de la CEOE ha lanzado además un mensaje al futuro gobierno del PP: "Cambiar la negociación colectiva por medio de un Real Decreto Ley es no tener absolutamente ni idea de cómo es la negociación colectiva en este país".

Así, Rosell ha recordado que el 50% de las empresas en España no tiene representación sindical, que el número de convenios de empresa representa sólo a entre el 11% y el 15% de los trabajadoeres, y que cualquier empresa puede tener un convenio de empresa "con una facilidad increíble".

"Si no lo tiene es porque no quiere, porque no le interesa o porque cree que es mucho mejor estar bajo al paraguas de un convenio sectorial o provincial. Es mucho más libre la negociación colectiva en España de lo que se piensa", ha declarado.