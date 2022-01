Existen ciertos colectivos en la sociedad que corren más riesgo de ser excluidos laboralmente. Se trata principalmente de inmigrantes irregulares, jóvenes con fracaso escolar, personas sin hogar, mujeres a cargo de hogares monoparentales, personas mayores y por último, parados de larga duración, un colectivo que no para de crecer.

En este último grupo se encuentra Carlos, uno de los muchos parados de larga duración que hay en la actualidad en España y que ve cómo la situación se torna cada vez más difícil. "Está el país como para elegir empleo, ahora no nos queda otra que conformarnos con lo que sea", cuenta Carlos.

Al igual que él, hay muchas personas a las que les es muy difícil reincorporarse al mercado de trabajo después de un tiempo fuera de él, sea por las razones que sea.

Los perfiles en riesgo de exclusión hacen referencia a las condiciones específicas de desigualdad, precariedad o desventaja que se producen con frecuencia entre ciertos segmentos de población o colectivos concretos.

"Ahora, la cuestión es cotizar"

El caso de Cristina es más complicado, tiene 50 años y ha trabajado durante 19 como jefa de compras en una editorial. En la actualidad lleva parada casi dos años.

"Cuando yo empecé no te pedían ni carrera ni inglés, ahora sin esas dos cosas es imposible", explica. "Hoy me han llamado del INEM para un taller, es para un trabajo de cuidar niños, no es lo que me gusta, pero ahora la cuestión es cotizar ya que en enero se me acaba la prestación", cuenta Cristina.

El problema no es para menos, y es que el número de parados de larga duración en España se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis llegando a superar los dos millones, cuatro veces más de los que había en 2008. De ellos, un más de un millón lleva más de dos años buscando un empleo.

“ El 68% del paro de larga duración se ha generado durante la crisis“

Un informe elaborado por el Centro de Predicción Económica a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, muestra que el 68% del paro de larga duración se ha generado durante la crisis.