Desde el viernes asistimos a un nuevo periodo de desplomes bursátiles en Europa y subidas en las primas de riesgo de los países periféricos de la zona euro. Los mercados están pendientes del crecimiento económico en Estados Unidos, pero también de lo que ocurre en Europa. Y aquí, para los analistas consultados por RTVE.es, está el origen de todo. El problema es el mismo que el de hace un año: Grecia y la falta de respuesta de la UE a la crisis de deuda soberana que afecta a toda Europa.

"La crisis de deuda soberana se está agravando", asegura Nuria Álvarez, analista de Renta 4, que subraya el hecho de que el acuerdo del Eurogrupo del día 21 de julio en el que se aprobó el segundo rescate griego y otras medidas, como la posibilidad de que el fondo de rescate compre deuda, "se han quedado en el aire".

"El segundo rescate aún no ha sido aprobado por todos los países de la zona euro", recuerda Álvarez. Además, otro de los requisitos, la participación del sistema financiero debe ser del 90%, no se está cumpliendo. "Este viernes acaba el plazo para que los bancos se adhieran y, hasta ahora, solo ha aceptado ese canje de bonos en torno al 60%".

“Si finalmente el plan de rescate a Grecia no se aplica, nos encontramos en una situación de incertidumbre total“

Además, Grecia ya avanzó el viernes pasado que no cumpliría ni los objetivos de déficit ni de crecimiento, lo que, junto al mal dato de crecimiento del paro en EE.UU., explica la caída bursatil de ese día. "Si Grecia no puede cumplir con sus compromisos y finalmente el plan de rescate no se aplica, nos encontramos en una situación de incertidumbre total en la que ya no se descarta la quiebra del país", señala Daniel Pingarrón, de IG Market, porque no recibiría la ayuda del FMI, BCE y UE.

Esta situación explicaría, también, el desplome del sector financiero, el más afectado estos días. El motivo: la falta de información sobre cuánta deuda griega que acumulan. "Se sospecha que hay bancos europeos, sobre todo franceses y alemanes, que tienen pérdidas importantísimas por el canje de bonos de Grecia", señala Miguel Ángel Rodríguez, analista asociado de XTB. Y eso sin contar con un default.

No saber las pérdidas de cada banco genera incertidumbre. "Quién sabe si la solvencia de las entidades financieras de Europa es suficiente para soportar la exposición a Atenas en caso de una quiebra del país heleno", apunta Nuria Álvarez, que subraya también que, no obstante, "hay tiempo para evitar la quiebra helena". En concreto, hasta noviembre, mes al que el país se enfrenta a sus mayores pagos.

Hablar de recesión es prematuro Además de la banca, el otro sector más afectado por las caídas en las bolsas es el de los valores cíclicos, aquellos que está ligados al crecimiento económico (la industrial del automóvil, el acero, los bienes de servicio...). Aquí entran en escena las declaraciones de Christine Lagarde, gerente del FMI, que el pasado domingo alertó de una posible recesión. Para Miguel Ángel Rodríguez, hablar de una doble recesión "es muy exagerado" teniendo en cuenta que se está en recesión cuando se encadenan dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo "y aún no hay ningún país así. No tendremos crecimientos positivos del 3-4% ni en Estados Unidos ni en Europa, pero crecer un 1% o un 0,2% no es una recesión". “Lagarde lanzó un mensaje a Alemania: hay que preocuparse más del crecimiento y menos del déficit“ De la misma opinión es Nuria Álvarez, para quien se está hablando muy rápido de recesión. "Se ha estancado el crecimiento y los datos no son buenos: los mercados están descontando demasiado pronto una posible recesión", señala la analista de Renta 4. Más pesimista es Daniel Pingarrón, que no descarta "un crecimiento negativo de algunos países" en los próximos trimestres. "El problema es que los mercados se han quedado con la lectura de la recesión que hizo Lagarde, pero no con el mensaje lanzado a EE.UU. y Alemania de realizar políticas monetarias expansivas". O lo que es lo mismo, "que dejen de preocuparse tanto por el déficit y que fomenten más el crecimiento económico y el empleo".