El Congreso ha aprobado con 316 votos a favor y 5 en contra, la reforma de la Constitución que establece una regla presupuestaria, en un pleno con un 10 % de diputados ausentes y en el que IU ha impedido debatir dos enmiendas transaccionales de CiU.

Han votado a favor los diputados del PSOE presentes en el hemiciclo (excepto Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón, aunque este último se ha equivocado), el PP y UPN, mientras que se han manifestado en contra los dos diputados de Coalición Canaria y la líder de UPyD, Rosa Díez.

Además de los dos diputados socialistas, también votaron en contra Rosa Díez (UPyD), Ana María Oramas y Fernando Ríos (CC).

De forma inusual, los diputados de ERC, ICV, BNG y NaBai han abandonado el salón de plenos al llegar la hora de la votación, en la que más de tres quintos de la Cámara han ratificado la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ahora pasa al Senado.

La oposición de Llamazares no ha influido en CiU

La oposición del diputado de IU Gaspar Llamazares a aceptar dos enmiendas transaccionales pactadas por PSOE y PP con CiU para conseguir al menos la abstención de los nacionalistas catalanes ha hecho que, finalmente, no se haya aprobado ninguna enmienda.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha aclarado que aún en el caso de que se hubieran podido votar las enmiendas transaccionales que su formación ha pactado 'in extremis' pactado con PSOE y PP, sus diputados no habrían apoyado la reforma de la Constitución auspiciada por los dos grupos mayoritarios porque considera "una aberración" que se haya excluido al resto de partidos de su redacción.

"Lo que mal empieza mal acaba", ha resumido Duran después del Pleno. Durante las votaciones, los diez diputados de CiU han permanecido dentro del hemiciclo e incluso han votado a favor de las enmiendas de algunos grupos, pero no han participado en la votación final para dejar constancia de su rechazo a la reforma.

En cualquier caso, y tal y como ya hizo el pasado lunes en la toma en consideración, CiU ya había optado por no participar en la votación, postura que hoy también ha sido secundada por el PNV y por el propio Llamazares.

Otros tres diputados del PSOE han decidido ausentarse del hemiciclo, José Antonio Pérez Tapias, Manuel de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos, en disconformidad con el contenido de la reforma.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha hablado del intento de pacto con CiU, del que ha dicho que "hemos buscado el acuerdo con CiU, pero no ha sido posible. Hubo la posibilidad de un acercamiento a través de algunas enmiendas trasnsaccionales que no se se pudieron votar por el veto del señor Llamazares". "Eso no hubiera provocado que votaran a favor de la reforma, pero a lo mejor se habría matizado el sentido de su voto" ha añadido.