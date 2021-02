Los resultados de los test de estrés de 2011 han dejado ocho entidades suspensas de las 90 que han publicado sus notas. Europa ha examinado, de media, al 65% de su sistema financiero y les ha puesto en unas condiciones macroeconómicas más duras que hace un año.

El resultado es que 82 de ellas tienen capital básico suficiente como para afrontarlas, si bien a 16 se les pide una recapitalización y serán vigiladas por estar entre el 5 y el 6%. A las cinco entidades españolas que no han pasado el corte se le une un banco austríaco, el Oesterreichische Volksbank, y dos helenos.

El que mejor parado ha salido de estas pruebas ha sido, precisamente, el país que provocó que las pruebas de resistencia de 2010 fueran un fiasco . En esta ocasión Irlanda puso a tres entidades en revisión (una más que en 2010) y, como entonces, todas han aprobado. Una de ellas, el Irish Life and Permanent, con la segunda mejor nota de los 90 bancos, solo superada por la Banca March española.

Portugal , el último país en ser rescatado , no ha tenido suspensos en estos test de estrés, pero dos de sus entidades también están en el grupo de 16 que tendrán que ser vigiladas porque superan por poco el 5%: el Banco Comercial Português y el Espírito Santo Financial Group.

Si algo han dejado claro los test de estrés es la debilidad de la banca de Grecia . El país, que ponía sobre la mesa a seis de sus entidades, ha visto cómo suspendían el EFG Eurobank Ergasias (4,9%) y el Agricultural Bank of Greece (ATEBank), este último con la peor nota de todos: -0.8% . Además, otros dos han pasado el nivel mínimo exigido de core Tier 1 por poco. Así que tanto el Piraeus Bank Group como el TT Helenic Postbank serán supervisados por Bruselas en sus procesos de recapitalización.

La solvencia de las núcleo duro del euro

Frente a las dudas que ofrecen otros países, la solvencia de Holanda o Francia. Entre los dos presentaban a examen a 8 entidades. El resultado: ningún suspenso, ningún banco a vigilar. Máxima solvencia.

Similar potencia ha demostrado Alemania, pero no la misma. En 2010 el país vio el suspenso del Hypo Real Estate Holding y este año no querían que volviera a pasar. Y así ha sido.

“Sin suspensos en Alemania porque una de sus 13 entidades se retiró“

El país germano no ha tenido esta vez ningún suspenso, pero porque una de sus 13 entidades se ha retirado. El Landesbank Hessen-Thüringen GZ (Helaba), un banco público, decidió el jueves que no se publicaran las notas para evitarlo. El motivo, el mismo por el que han protestado los banqueros españoles: no estaba de acuerdo con la definición de Tier 1 hecha por la EBA.

Del resto de las 12 entidades analizadas, dos tendrán que recapitalizarse: Norddeutsche Landesbank (5,6%) y el HSH Nordbank (5,5%).