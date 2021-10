La reforma financiera de las cajas iniciada por el Gobierno, que exige a las entidades de ahorro un capital básico de entre el 9% y el 10% para transformarse en bancos, va en la dirección correcta y debería servir para despejar las dudas existentes sobre el sistema financiero, si estas medidas se implementan adecuadamente y con celeridad, así lo recoge el estudio de BBVA Research sobre la previsión de la economía española, publicado este miércoles.

El economista jefe para Europa y España de BBVA Research, Rafael Domenech, ha explicado este miércoles que según los cálculos de la entidad el sector financiero español necesita entre 13.000 y 17.000 millones de euros para cumplir los requisitos del futuro decreto que ultima el Gobierno.

Según ha indicado Domenech, esta estimación se basa en los datos oficiales publicados hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que la necesidad de financiación podría aumentar a medida de que algunas entidades, sobre todo cajas, vayan llevando a cabo su saneamiento.

Si no han alcanzado el límite antes de finales de septiembre, podrán recibir ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero sólo si han adoptado la forma de banco, lo que incita a las cajas a bancarizarse.

Salarios y productividad

El BBVA se ha sumado al Banco de España en su recomendación de no vincular la subida salarial a la inflación.



Según el economista jefe de BBVA Research para España y Europa, Rafael Doménech, la actualización en función del IPC "no garantiza que aumente el poder adquisitivo de los trabajadores" y genera una "espiral inflacionista".



Además, este economista considera que tampoco debe tenerse en cuenta la situación de la economía del país o del sector en que se sitúe cada empresa.



Por ello, considera que la estructura de la negociación colectiva "es inadecuada porque la fijación de los salarios no es suficientemente flexible para la heterogeneidad de las empresas".



Sobre la negociación colectiva, Doménech ha abogado también por restringir la ultractividad de los convenios, lo que garantiza que se mantenga lo acordado mientras se negocian.