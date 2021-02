Los Hermanos Musulmanes, la organización islamista más antigua del mundo y el principal grupo opositor egipcio, considera que Turquía es un buen ejemplo de cohabitación entre Islam y democracia.

Así lo ha expresado, en declaraciones a RTVE.ES desde Estambul, uno de sus dirigentes, el doctor Ashraf Abdel Ghaffar. Abdel Ghaffar fue detenido en 2009 en Egipto y actualmente vive en Turquía.

"Las mejores condiciones y el mejor ejemplo se dan en Turquía. Cuando el AKP (Justicia y Desarrollo, el partido del primer ministro turco Recep Tayip Erdogan) comenzó a gobernar Occidente tenía miedo porque erán islamistas, pero después de ocho años tienen buenas relaciones internacionales y son respetables", ha explicado.

Preguntado por la división entre religión y Estado que impera en Turquía, Abdel Ghaffar ha puntualizado que "se debe tener en cuenta la cultura" de cada país. "En Egipto somos religiosos, tanto musulmanes como cristianos, incluso el Ejército".

El dirigente islamista ha asegurado que su organización respeta la constitución egipcia, que establede que la sharia (ley islámica) es la "fuente principal" de la legislación, pero no la única .

Relaciones con Israel

A la pregunta de si los Hermanos Musulmanes reconocen el derecho de Israel a existir, Abdel Ghaffar ha puntualizado que "hay que reconocer primero el derecho de los palestinos a existir".

"¿Por qué los periodistas occidentales nos preguntan sobre Israel y no sobre el pueblo egipcio? Durante todos estos años el mundo occidental no ha dicho nada sobre Mubarak y no sé por qué", ha subrayado.

Abdel Ghaffar denuncia que el régimen de Hosni Mubarak ha colaborado en la represión de los palestinos con el embargo a Gaza mientras "vendía el gas a Israel a un tercio de su precio internacional".

No obstante, ha asegurado que "todos los problemas pueden solucionarse de manera justa".