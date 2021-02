Entre conferencia y conferencia, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, el jordano Taleb Rifai, dedica unos minutos a RTVE.es para analizar cómo se encuentra el turismo mundial, después de conocerse los resultados del turismo internacional en 2010. España ha perdido el tercer lugar como destino turístico mundial, un hecho al que Taleb Rifai resta importancia, porque asegura que "España lo está haciendo muy bien" en esta materia. Para el responsable de la Organización Mundial del Turismo, China también será la primera del mundo como destino turístico.

RTVE.es: ¿Qué piensa de que un país como China haya ascendido a la tercera posición en el ranking del número de turistas, a pesar de no ser un país democrático?

Taleb Rifai: Para empezar, podemos esperar que China se convierta en el número uno como país receptor y emisor de turistas en un plazo de cinco a siete años a lo sumo. Es el desarrollo natural. China ya logró ocupar el puesto de Italia hace dos o tres años, como cuarto destino internacional y ahora ocupa el tercer lugar. Por tanto, se trata de una evolución natural.

“ El secretario general de la OMT: "China será el número 1. Es la evolución natural"“

China es el país más poblado del mundo, no sólo eso, sino que se trata de un país muy extenso y geográficamente muy diverso. Esto hace que tenga un gran atractivo para los turistas y para los visitantes.

Además está llena de atractivos, goza de una inmensa variedad que abarca desde destinos de mar, montaña, hasta destinos culturales, y una cultura no sólo inmaterial sino tangible. Desde su oferta gastronómica, hasta su legado milenario.

La etiqueta política no es una variable en esta ecuación. El turista viaja al lugar donde se siente acogido y se siente cómodo, ése es el caso de China. Sabe dar la bienvenida a los turistas y se sienten cómodos, más allá de la etiqueta política.

RTVE.es: El mundo mira hacia la situación de países que, como Haití y Túnez, atraviesan por situaciones muy conplicadas, por distintos motivos. ¿Recuerda el ejemplo de algún país que gracias al turismo haya logrado superar una crisis similar?

Taleb Rifai: Sí. Por supuesto, hay muchos ejemplos por todo el mundo, que se han producido a lo largo de los últimos años. Tailandia atravesó una situación política muy tensa en 2010 y ante los primeros síntomas de retorno de la normalidad, los turistas volvieron.

Túnez no es lo mismo que Haití, evidentemente. Túnez cuenta con ua larga historia y tradición en establecer un turismo de calidad, moderno, con infraestructuras sólidas y con una visión de futuro. Y al contrario, apenas vuelvan las señales de estabilidad a Túnez, como destino turístico, va a recuperarse de una manera mucho más fuerte, no sólo en el medio, sino también en el largo plazo.

En Haití, por el contrario se acaba de vivir el primer aniversario de uno de los mayores desastres naturales de la historia. Ahora se trata de convertir la tragedia en oportunidad, por un lado y por otro, aprovechar el apoyo mundial que se está movilizando en Haití, para construir una base. Una infraestructura es precisamente lo que no existía en este país, antes del terremoto, para que el turismo se desarrollara.

RTVE.es: ¿En qué medida cree que España está actuando bien, en el sector del turismo,teniendo en cuenta que ha perdido un lugar en el ranking de países emisores y receptores de turistas?

Taleb Rifai: España no perdió la tercera la posición, China ganó la tercera posición. China conseguirá después la segunda y la primera posición. Por eso, no creo que sea porque España no lo esté haciendo bien, sino que China lo está haciendo bien. No hay un conflicto en ese sentido.

España sigue siendo el segundo destino del mundo en generar ingresos por turismo internacional, y el número uno en Europa. Eso significa que España está haciendo las cosas muy bien. Además es el líder en cuanto a la relación de la balanza de pagos, por ingresos del turismo.

Comparando cifras, el número de la población española con la población china. Es lógico que haya una curva natural de un atractivo reciente que está logrando ejercer China en un largo plazo.

España logró crecer un 1,4% en 2010,en relación al turismo internacional. Lo logró en un año muy difícil y sobre todo comparando con el 2009 que fue un año muy difícil.Con los tiempos que corren, registrar tasas de crecimiento positivas en Europa, ya es un mérito.

Europa sufrió duros reveses más allá del plano económico, con el cierre del espacio aéreo en abril, debido a la nube del volcán irlandés. La interrupción aunque más breve, pero en un período de gran actividad turística en Navidad, fueron retos que tuvo que enfrentar.

Creo que España logró absorber las calamidades y los sufrimientos de la crisis de 2009 y confío en que está consolidando la nueva situación y que en el 2011 le irá razonablemente bien.

RTVE.es: El mundial de fútbol de Sudáfrica, ¿ha permitido ver el continente africano de otra manera?

Taleb Rifai: Definitivamente. Sudáfrica y África en general se ve en otra luz completamente distinta. A pesar de todos los que estaban apostando en contra, lograron dar un salto de calidad, tanto en la imagen nacional y del continente por un lado y también en la identidad y en el orgullo nacional, en el sentir nacional.