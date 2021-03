El comunicado hecho público este lunes por ETA en el que la organización terrorista ha anunciado un alto el fuego permanente, de "carácter general" y "verificable internacionalmente", ha defraudado las expectativas de quienes esperaban que la banda proclamara su disolución o final definitivo. Todas las fuerzas políticas se han mostrado esperanzadas por el comunicado, pero han insistido en que es "insuficiente" y que lo que se espera es que ETA abandone las armas.



Así, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el comunicado (pdf) no es una mala noticia, pero no es "la noticia" que esperaba la sociedad española. En el mismo sentido se ha expresado el lehendakari, Patxi López, que valora el comunicado como "un triunfo de la democracia" pero que no implica el final definitivo de la banda terrorista.



Sólo la ilegalizada Batasuna ha hecho una valoración positiva del anuncio y ha asegurado que ve en el comunicado de ETA un "alcance histórico" que abre "de forma clara e inequívoca la oportunidad de avanzar de forma irreversible hacia un marco de paz y soluciones democráticas".

Decepción generalizada entre las fuerzas políticas

En palabras del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el anuncio no es una mala noticia, pero no es "la noticia" que esperaba la sociedad española porque no supone el "final" de ETA de manera "irreversible y definitiva". Rubalcaba, que ha rechazado la verificación internacional del anuncio, ha considerado que es insuficiente y ha criticado que la banda siga poniendo precio político al fin de la violencia.



El lehendakari, Patxi López, ha cincidido con Rubalcaba en que el nuevo alto el fuego es insuficiente, aunque ha admitido, tras pedir "prudencia, responsabilidad y firmeza", que la banda terrorista "ha empezado a asumir que su final es inevitable". No obstante, López ha pedido a los vascos que exijan el final de ETA y ha advertido a los terroristas que el tiempo de las treguas con condiciones ya ha pasado y que "el futuro de la sociedad vasca se decide en las instituciones y sin tutelas de ningún tipo".



Por su parte, el PP ha acogido esta declaración con escepticismo, ya que considera que sólo es una "pausa" en la actividad terrorista y ha advertido de que no admitirá que la banda imponga condiciones a la paz ni cualquier tipo de intervención de mediadores internacionales. El principal partido de la oposición ha adelantado además que estará "muy vigilante" de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales.



El resto de partidos e instituciones coinciden en que el texto abre la puerta al fin definitivo de ETA pero es sólo un paso más, todas las formaciones solicitan a la banda el abandono de las armas para tomar en serio cualquier tipo de pronunciamiento e insisten en que éste no puede ser un movimiento más para conseguir entrar en política.



Las víctimas han sido las que han reaccionado con mayor indignación al ver como ETA, con cincuenta años de actividad terrorista y 858 asesinatos a sus espaldas, no condena en ese comunicado toda su historia de terror ni hace ninguna referencia a los muertos que ha dejado en el camino.



La valoración positiva del comunicado ha llegado desde la ilegalizada Batasuna que ha asegurado que ve en el comunicado de ETA un "alcance histórico" que abre "de forma clara e inequívoca la oportunidad de avanzar de forma irreversible hacia un marco de paz y soluciones democráticas".



Los dirigentes de la izquierda abertzale han calificado de "valiente" la decisión "unilateral" de ETA que, a su juicio, responde a las demandas de la comunidad internacional y del Acuerdo de Gernika.