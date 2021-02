Tras un fin de semana de continuas especulaciones al respecto, las autoridades irlandesas han admitido este lunes que mantienen contactos en el ámbito internacional y "conversaciones continuas" sobre su nivel de deuda, aunque insisten en señalar que no han solicitado la activación del mecanismo de rescate de la Unión Europea ni un préstamo del Fondo Monetario Internacional.

"La afirmación de que Irlanda está a punto de llamar a la puerta del FMI o de que necesita un rescate de la UE es sencillamente incorrecta, pero si se extiende, puede ser muy, muy peligroso", ha comentado el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Dick Roche, en declaraciones a la radio Newstalk.

Roche, en cualquier caso, ha admitido que el Gobierno irlandés mantiene "continuas conversaciones" sobre el nivel de su deuda, aunque ha insistido en que "la insinuación de que eso significa recurrir al FMI o al rescate es irresponsable".

Desde el ministerio de Finanzas irlandés también han reconocido "contactos internacionales" sobre su situación económica "a la luz de las actuales condiciones de mercado", aunque ha recalcado que no ha cursado ninguna solicitud de ayuda financiera.

La UE intenta atajar el problema

La Comisión Europea ha confirmado que no existe una petición formal, aunque ha reconocido la gravedad de la situación. "Las autoridades irlandesas no han hecho ninguna petición de asistencia financiera. La deuda pública irlandesa está plenamente financiada hasta verano de 2011; no hay necesidad inminente", ha resaltado el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj. "Para Portugal lo mismo, no hay ninguna petición", ha insistido al ser preguntado por la posibilidad de un rescate conjunto de ambos países.

“Está claro que la situación de las cuentas públicas irlandesas es grave“

"Está claro que hay tensiones en los mercados. Está claro que la situación de las cuentas públicas irlandesas es grave", ha afirmado el portavoz, que ha reconocido además que "hay preocupaciones en la eurozona sobre la estabilidad financiera de la eurozona en su conjunto" y que el Ejecutivo comunitario se mantiene en "estrecho contacto" con las autoridades irlandesas.

Fuentes comunitarias citadas por la agencia Reuters aseguran que las negociaciones para un posible rescate de Irlanda están en marcha, ya que se considera improbable que pueda hacer frente a su deuda sin ayuda. El Gobierno irlandés, con todo, insistía la pasada semana que cuenta con fondos suficientes para hacer frente a sus pagos hasta junio de 2011.

Los Veintisiete pretenden atajar cuanto antes el problema de Irlanda para evitar que, como ocurrió con Grecia hace seis meses, la posibilidad de que un país del euro suspenda pagos ponga en cuestión a la moneda única, por lo que están presionando para que el Gobierno irlandés acepte la ayuda financiera. Sin embargo, desde Irlanda se percibe la posible ayuda como una pérdida de soberanía, ya que aparejaría someterse a los ajustes que impongan sus socios para controlar el déficit.