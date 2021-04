Wikileaks, el azote de la censura en internet

"Un servicio público internacional cuya misión es permitir a periodistas e informantes poner a disposición del público materiales que han sido censurados". Así describen los creadores de wikileaks la función de este 'site' que ha dejado en 'shock' a las autoridades de EE.UU. tras filtrar 92.000 documentos secretos referentes a las acciones del Ejército estadounidense durante la guerra en Afganistán.

Esta organización sin ánimo de lucro y fundada hace tres años por el periodista australiano Julian Assange se financia gracias a las aportaciones de asociaciones de periodistas, grupos de comunicación y organizacioes en defensa de los Derechos Humanos.

Associated Press, The Hearst Corporation, Citizen Media Law Project -perteneciente a la Universidad de Harvard- o la empresa editora del USA Today son sólo algunas de las instituciones y empresas que están detrás de este polémico proyecto.

Fines periodísticos con medios periodísticos. Bajo esta premisa defiende Assange su última filtración -que la Casa Blanca no ha tardado en describir como "irresponsable"- y que se ha servido de tres medios internacionales -"The Guardian", "The New York Times" y "Der Spiegel"- para difundir todos los documentos.

Condenan sus filtraciones Ante la lluvia de críticas por la difusión de estos documentos, que algunas fuentes del gobierno EE.UU. han calificado de "altos secretos" aunque el Pentágono tardará varias semanas en revistar todo el material divulgado, Assange ha salido al paso convocando una rueda de prensa para defender que no tiene "ninguna razón para dudar de la fiabilidad de estos documentos". "Nunca hemos publicado información que no estuviera contrastada o revisada", se ha defendido Assange, quien ha sostenido que el hecho de que Washington y Londres hayan condenado la publicación de esta información es la mejor prueba de su veracidad. No es la primera vez que una filtración de wikileaks convulsiona la actualidad informativa mundial. En mayo, publicaron un vídeo en el que se veía como el Ejército estadounidense tiroteaba desde un helicóptero Apache a un grupo de personas en un barrio de Bagdad, entre los que se encontraban un periodista de la agencias Reuters y su conductor. "Mira a esos cabrones muertos", se escucha comentar a uno de los oficiales. "Bien hecho. Buen disparo", le responde el otro.