El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha ofrecido a la consejera de Empleo, Juventud e Igualdad de Castilla-La Mancha, María Luz Rodríguez, ser la nueva secretaria de Estado de Empleo, aunque el nombramiento no será oficial hasta que el presidente del Gobierno lo apruebe.

Gómez eleva así de rango la secretaría general de Empleo, un puesto que él ocupó en su anterior etapa en el ministerio, a la categoría de secretaría de Estado.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Toledo, la consejera ha dicho que para ella es un orgullo y un honor que se haya pensado en alguien del Gobierno de José María Barreda para ocuparse de la nueva Secretaría de Estado de Empleo, que es un organismo de nueva creación.

Según Rodríguez, este ofrecimiento "responde fundamentalmente" a un reconocimiento del Gobierno central a las políticas activas de empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, que "siempre" han surgido del diálogo social en la comunidad autónoma tal y como ha recordado la consejera.

Propuesta en cinco minutos

El ministro propuso el cargo a Rodríguez ayer por la tarde, tras su toma de posesión y durante una conversación "de cinco minutos", según ha adelantado la consejera manchega. "Hasta que el presidente del Gobierno no haga ese nombramiento, no me corresponde decir si acepto o no", ha afirmado Rodríguez recordando la "larga amistad" que la une con el ministro de Trabajo.

La primera llamada que realizó, tras recibir la oferta del ministro, fue a Barreda, que le dijo "que se alegraba mucho", pero que "estas cosas sólo se confirman cuando el presidente Zapatero toma la decisión en el Consejo de Ministros y hasta entonces seguía siendo la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud", ha contado.

Sobre Valeriano Gómez ha dicho que será "un muy buen" ministro de Trabajo y ha subrayado de él que cree "firmemente" en el diálogo social y que ayer, en su toma de posesión, hizo "una apuesta muy fuerte" por reconstruir el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales.