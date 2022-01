Más de 2.000 personas --unas 1.500 según la Policía Local y unas 3.000 según los organizadores-- se han concentrado este sábado ante la Delegación del Gobierno en A Coruña, con participación de representantes del PSOE, del PP y el BNG, como punto final a la marcha negra que se desarrolló durante la semana desde As Pontes y Cerceda en protesta por el decreto del carbón y para exigir al Gobierno central que tome las medidas necesarias para garantizar el empleo y la producción en las centrales térmicas gallegas.

El decreto del carbón promociona hasta 2014 la producción eléctrica que procede el carbón autóctono sobre el importado, que es el que emplean las centrales térmicas gallegas tras el cierre de las minas de lignito locales, lo que pone en peligro más de 3.000 empleos en la Comunidad autónoma.

Endesa As Pontes y Gas Natural Meirama utilizan carbón de importación, frente al nacional que será primado en el decreto. Esta semana, Endesa ya informó que la producción en su térmica pontesa caerá hasta un 15 por ciento. La bajada de producción afectaría de forma directa a las empresas auxiliares vinculadas a las centrales, y al colectivo de camioneros del carbón.

01.30 min Galicia se revela por el carbón

En la concentración, el lema de pancartas y carteles más repetido fue el mismo que el de la marcha negra: 'Polo noso futuro, polo futuro de todos' --"Por nuestro futuro, por el futuro de todos"--, presente también en pegatinas que los manifestantes llevaban sobre los cascos blancos y los chalecos reflectantes con los que estaban ataviados.

"Al Ministerio de Industria le exigimos compromiso con Galicia", ha afirmado en declaraciones a los periodistas el alcalde de As Pontes, Valentín González, quien, junto a su colega de Cerceda, José García Liñares, y a representantes de las centrales y las empresas auxiliares se han reunido con el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, al que le han entregado más de 4.000 firmas y un manifiesto firmado por más de 40 alcaldes.

"Queremos que se respete el derecho a trabajar", ha afirmado el regidor de Cerceda, quien ha reconocido la dificultad de modificar el decreto una vez ha sido aprobado -con el visto bueno de la Unión Europea- pero ha reclamado al Ejecutivo central medidas que garanticen un "mínimo de horas" de funcionamiento de las centrales gallegas para preservar también los puestos de trabajo vinculados a las empresas auxiliares.

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Galicia se han sumado a la concentración, incluidos dirigentes del PSdeG, como el presidente provincial y de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, quien ha afirmado: "Creo que las reclamaciones de As Pontes y Cerceda son justas y hay que apoyarlas".

Fernández Moreda ha aclarado que el apoyo de los socialistas gallegos a las reivindicaciones de los trabajadores gallegos no implica una "confrontación" con el Gobierno central, ya que se trata de un decreto "necesario" para España, pero que requiere unas medidas "complementarias" que solucionen los problemas surgidos en Galicia.

La finalización de la marcha no implica el cese de las reivindicaciones, ya que un grupo de camioneros tiene previsto seguir con su encierro en el Ayuntamiento de As Pontes hasta que el Gobierno presente una solución, y los propios organizadores de la marcha no descartan proseguir su viaje hasta Madrid.