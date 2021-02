Las organizaciones de consumidores no han tardado en reaccionar al anuncio del Ministerio de Industria sobre la subida de la tarifa de la luz en un 1% desde el próximo 1 de octubre, y han calificado la medida de "desproporcionada e injusta".

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) considera "intolerable" la subida de la luz, por lo que reclama la ampliación del bono social y la vuelta al 16% de IVA.



Según la organización, las subidas de este año supondrán un desembolso adicional de más de 800 millones de euros que los ciudadanos no podrán reinvertir en otros sectores, lo cual incidirá en el consumo y en la recuperación económica.



Todo ello, además, sin que esto se haya traducido hasta el momento en mejoras en la calidad del servicio, en una mejor atención al cliente o en menos incidencias con las facturas.



En estas circunstancias, la CECU considera fundamental una ampliación del bono social para que un mayor número de hogares se beneficien de la congelación de estos aumentos en un contexto económico y laboral tan complicado como el actual.



Igualmente, la CECU entiende que, dadas las interminables subidas que se proponen y siguen proponiendo desde la industria, sería lógico recuperar el IVA del 16% en el sector eléctrico, con la finalidad de paliar en parte esta situación en un sector tan básico como este.

Beneficia a cinco grandes compañías

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha afirmado que la "desproporcionada e injusta" subida de la luz ha generado gran alarma y confusión entre los consumidores.



Para esta organización, "no se dan las razones, ni las circunstancias" para que se produzca una nueva subida de la luz.



Además, sostiene que es una subida "injusta", ya que representa un perjuicio para 25 millones de usuarios, mientras que beneficia sólo a cinco grandes compañías.



Por otro lado, la subida de la tarifa eléctrica ha generado la alarma de los consumidores, disparándose las consultas registradas en Ceaccu sobre la conveniencia, o no, de pasarse al mercado libre.



Sobre esta opción, la confederación aclara que el mercado libre no ofrece un margen de ahorro, hoy por hoy, interesante ya que el mayor ahorro que se puede lograr fuera de la tarifa regulada es de 15 euros al año.

Además, ha advertido de la confusión en las ofertas e instó al usuario a leer con cuidado las condiciones y a asesorarse antes de firmar el contrato de cambio de suministrador.