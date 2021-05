El presidente palestino Mahmud Abás ha declarado en la Casa Blanca que "ha llegado el momento" de lograr la paz, de "acabar con la ocupación israelí" y sentar las bases necesarias para la creación de un estado palestino.

"Haremos todo lo necesario para que estas negociaciones funcionen", aseguró Abás, quien ha pedido a Netanyahu que cese la construcción de asentamientos judíos, la liberación de los presos palestinos, que se resuelva el asunto de Jerusalén y "que se permita que los palestinos que vivan en libertad e independencia".

Frente al líder israelí, Benajmín Netanyahu, también ha condenado el atentado del pasado miércoles en Cisjordania. Abás, sin embargo, ha puesto como condición que se congele la construcción de los asentamientos palestinos.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que no dejará que los terroritas frustren la paz y ha informado del nuevo ataque que se ha producido en Cisjordania durante la madrugada de este jueves.

Netanyahu, ha reiterado su disposición a lograr "un compromiso histórico" para la paz frente al presidente palestino, Mahmud Abás, al que ha calificado como "socio".

En la cena que se celebraba en la Casa Blanca también estaban el presidente egipcio, Hosni Mubarak, el rey Abdalá de Jordania, el representante del Cuarteto para Oriente Medio, Tony Blair, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En su intervención, Netanyahu ha reconocido su disposición para lograr la paz a través de las negociaciones directas que se reanudan este jueves en Washington.

En esa línea, las palabras del ministro de Defensa y ex primer ministro, Ehud Barak, dispuesto a ofrecer partes de Jerusalén Este a los palestinos -un anatema hasta ahora para los israelíes y para él mismo en las negociaciones de Camp David en 2000- puede ser una señal, pese a que la oficina de Netanyahu se haya encargado de reafirmar su defensa de la unidad de Jerusalén.

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, ha advertido en una entrevista al New York Times que los asentamientos israelíes están bloqueando el camino a un acuerdo de paz.

El atentado de Hamás cerca de Hebrón en el que murieron cuatro colonos no ayuda a que dé marcha atrás, sobre todo porque el Consejo de Colonos ya ha decidido por su cuenta reanudar las construcciones como respuesta.

El problema es que el propio Netanyahu está atado de pies y manos por los partidarios de las colonias, que forman parte de su coalición de Gobierno. El martes por la noche insistía en que no había cambiado su opinión sobre reanudar los asentamientos.

Un punto "clave" de la negociación

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha reiterado hoy al presidente de EEUU, Barack Obama, su "compromiso pleno" con un verdadero proceso de paz en Oriente Medio pero consideró que el asunto de los asentamientos judíos es clave para desbloquear las negociaciones.

Abás le comunicó a Obama su compromiso con un "proceso de paz serio y auténtico con un socio israelí serio" dijo Nabil Abu Rudeinah, asesor del presidente palestino y que estuvo presente en la reunión entre Obama y Abás en la Casa Blanca.

"Ahora todo dependerá de si los israelíes aprovechan esta oportunidad para hacer verdaderos esfuerzos para la paz. Por eso decimos que las próximas cuatro semanas serán decisivas, delicadas, definitivas para el futuro de la región", subrayó Rudeinah.

El portavoz palestino no se pronunció directamente sobre las declaraciones israelíes de que no habrá cambios en el final de la moratoria en la construcción de los asentamientos en Cisjordania, que vence el próximo 26 de septiembre. No obstante, repitió que ése es uno de los escollos que ambas partes tienen que resolver para avanzar en las negociaciones.