CC.OO. y UGT instaron este martes a los grupos parlamentarios a que reconduzcan la situación de la reforma laboral y que se vuelva "a los cauces del diálogo social y la negociación colectiva".

Los secretarios de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, han valorado las enmiendas de los grupos parlamentarios han realizado a la reforma laboral que se tramita en el Senado.

Ambos han coincidido en que "profundizan" en el recorte de derechos para los trabajadores, por lo que aplaudieron el veto de los grupos de izquierdas. Y que su aprobación "da más razones para la huelga general" del 29 de septiembre.

Ferrer ha dicho que si en el Congreso el debate giró en torno a cómo se abarataba el despido, ahora "asistimos al ataque a los desempleados" a través de recortar su derecho a la prestación, un derecho "al que se accede a través de las cotizaciones".

Así, el portavoz de UGT ha rechazado la rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas de empleo y formación planteada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho este lunes.

"Ahora parece que los parados no quieren aceptar ofertas de los servicios públicos de empleo, cuya capacidad de intermediación no es sólo escasa sino que en la mayoría de casos no existe", ha declarado Toni Ferrer.

"El objetivo es maquillar las cifras del paro" "Nos suena a que el Gobierno quiere hacer economías con la prestación del paro y se está dotando de un instrumento para perseguir a los desempleados", dijo Ferrer, quien añadió que "tendrá como efecto la estadística del paro, pero el objetivo es recortar las prestaciones". También se ha referido al efecto que la medida de Corbacho tendrá en las cifras de parados el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, quien ha declarado que el Gobierno quiere "encontrar alguna fórmula de maquillar las cifras del paro". En una entrevista con la cadena Ser, Toxo se ha calificado al ministro de Trabajo como "un gran propagandista de la huelga general" y el "mayor activo" de los sindicatos, porque "cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno". El líder de CCOO ha dicho que "comparte" que los desempleados tengan que hacer un esfuerzo para encontrar empleo, pero se sintió preocupado por el "argumentario" que se usa para ello, ya que considera que los parados no lo son por voluntad, sino porque se ven expulsados del mercado de trabajo o incapacitados para encontrar empleo, sobre todo los jóvenes.