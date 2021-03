"No podemos malgastar promesas. No podemos comprar pastillas de purificación, no podemos apoyar Pakistán con promesas. Insto a la comunidad Internacional a que cambie su postura y ayude al país". Estas ha sido las palabras con las que el director de UNICEF para Asia meridonal, Daniel Toole, ha reiterado el llamamiento que las organizaciones están realizando para que la ayuda llegue, realmente, a los ciudadanos paquistaníes.

Y este llamamiento se debe a que sólo una pequeña parte de los paquistaníes desesperados por conseguir comida y agua potable han recibido ayuda.

"Más necesidades que en Haití" Con cientos de pueblos aislados, carreteras y puentes cortados por la mitad debido a la crecida de los ríos, las raciones de alimentos y el acceso al agua potable sólo se han proporcionado a una parte de los cerca de 500.000 millones de sobrevivientes de las inundaciones, según ha precisado la ONU. La organización internacional también ha advertido que hasta 3,5 millones de niños podrían estar en peligro de contraer enfermedades mortales a través del agua contaminada y los insectos que han surgido a raíz de una crisis que ha perturbado la vida de al menos una décima parte de 170 millones de habitantes de Pakistán. "Tenemos un país que deberá hacer frente a diarreas acuosas endémicas, el cólera, infecciones respiratorias superiores y se han creado las condiciones para problemas mucho más alarmantes", ha avisado Toole. Hasta 1.600 personas han muerto y cerca de dos millones se han quedado sin hogar en Pakistán en las que ya son las peores inundaciones en décadas. Por otro lado, los primeros casos de cólera ya se ha registrado y todo ello en una población enojada con un presidente que parece no estar a la altura. "Sólo una proporción limitada de alimentos y de las necesidades de agua se han cumplido. Una de las razones principales para ello es la falta de financiación", ha asegurado el portavoz de la ONU, Maurizio Giuliano, quien también ha asegurado que, en relación con otras catástrofes como el tsunami o los terremotos de Chile o Haití, la ayuda había descendido. "Las inundaciones no llegan en 30 segundos ... pero las necesidades humanitarias son mayores que en Haití".